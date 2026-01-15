Slušaj vest

Uslovi za brži protok robe, ljudi i kapitala, jačanje nemačkih investicija u Srbiji, stanje privrede na Zapadnom Balkanu i uloga Nemačke u prevazilaženju strukturnih pritisaka u regionu biće u fokusu okruglog stola koji danas u Berlinu organizuje Privredna komora Srbije za nemačke medije, izjavio je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije (PKS).

- Danas ćemo se u Berlinu sastati sa nemačkim novinarima i razgovarati o različitim temama. Koji su to trenutni strukturni pritisci koji oblikuju naše zemlje, od pitanja energetike do kosovskog pitanja, koju ulogu može da ima Evropa, pre svega Nemačka, kako bi se ti strukturni pritisci prevazišli, kako bi se zaista napravilo nešto što je dobro i za Evropu i za Srbiju, šta će se desiti ukoliko proces približavanja Evropskoj uniji ne bude aktivno podržan i šta znači geopolitički vakuum u regionu, kao i da li i kako Srbija može da se integriše u evropski prostor - naveo je Čadež za RTS.

Čadež je istakao da se u nemačkim medijima često mogu videti izveštaji koji su dosta pojednostavljeni kada su Srbija i region u pitanju, i da to ima veze s tim što se neko u Berlinu ne bavi svakodnevno prilikama na Zapadnom Balkanu.

- Želimo da istaknemo uspešnu priču između Srbije i Nemačke kada je privredna saradnja u pitanju, istorijskom ulaganju nemačkih kompanija u Srbiji , pre 15 godina kada su počeli sa radno intenzivnim fabrikama ulažući u Srbiju, a zatim sada u najsloženije i najsavremenije tehnologije - objašnjava predsednik PKS.

Kako je istakao Čadež, za srpsku i regionalnu privredu je važno kako da Nemačka dodatno podrži i učestvuje u onome za šta se zalaže cela poslovna zajednica Zapadnog Balkana, odnosno, svih šest ekonomija ZB, koje su, kaže, jasno rekle: "pomozite nam i podržite da ovaj region što pre bude deo ekonomskog prostora, da region uđe prvo u jedinstveno tržište i ima slobodan protok ljudi, robe i kapitala."

Govoreći o novim pravilima za ulazak i izlazak u EU i njihovom uticaju na privredu, pogotovo na prevoznike, naveo je da se administracija EU teško pokreće i da Evropa, a pogotovo Brisel, teško menja svoje mehanizme odlučivanja i reaguje na brži način. Važno je, kaže, da se u Nemačkoj razume da problemi domaćih, i kompanija u regionu, direktno utiču na proizvodne procese namačkih kompanija u Srbiji, kao i na nemačku privredu.

- Ono na čemu posebno PKS radi sa svojim kolegama u regionu jeste da nemačke kompanije koje proizvode u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini budu te koje treba da komuniciraju na najurgentniji mogući način ka svojim vladama, a one ka Briselu - naglasio je Čadež.

Govoreći o potpisivanju sporazuma PKS i Kancelarije za IT i eUpravu u vezi sa novim srpskim jezičkim AI modelom, Čadež je rekao da je važno za Srbiju i njenu privredu da ima svoj suvereni AI jezički model koji poznaje naš kontekst, zakonodavstvo i specifičnosti zemlje što će, zaključuje, kompanijama omogućiti bržu implementaciju različitih proizvodnih procesa i uticati na opšti rast i razvoj privrede.