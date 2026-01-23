Slušaj vest

U Privrednoj komori Srbije (PKS) danas je javnosti predstavljen Nacrt Zakona o trgovačkim praksama koji bi trebalo da bude usvojen do aprila. Cilj zakona je sprečavanje nepoštenih trgovačkih praksi i uspostavljanje fer odnosa svih na tržištu.

Novi zakon je mnogo širi u odnosu za postojeću uredu o maržama, a od nosiće se ne samo na poljoprivredne i prehrambene proizvode već i na druge artikle kao što su kućna hemija, papirna i kuhinjska galanterjia, lična higijena, pelene i slično.

Cilj je da se zaštite poljoprivredni proizvođači, ali i kupci jasnim definisanjem odnosa između snabdevača i potrošača. Cilj je takođe i uspostavljanje stabilnosti snabdevanja tržišta pod transparentnim i unapred prihvatljivim uslovima. Novi zakon predvidja uspostavljanje sivih i crnih lista što je novina kod nas. Zakon je radjen po uzoru na rešenja koja se primenjuje u EU.