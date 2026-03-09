Slušaj vest

Prema procenama analitičara, globalno tržište AI tehnologije moglo bi da premaši 1.800 milijardi dolara do kraja decenije, dok istraživanja pokazuju da će AI u narednih deset godina uticati na više od 40% svih poslova.

Zbog toga se sve češće postavlja pitanje koje zvuči gotovo provokativno: “ko je prvi na udaru lekari, profesori ili programeri”?

IT industrija već oseća potres

Miloš Jovanović, osnivač kreativne agencije WE CAN i interaktivne AI platforme za onlajn učenje Kampster, kaže da je situacija u IT sektoru pomalo ironična, imajući u vidu da je to profesija koja je stvorila AI tehnologiju, a među prvima oseća njene posledice.

Foto: Promo

- Samo tokom 2025. godine više od 150.000 zaposlenih u tehnološkom sektoru širom sveta ostalo je bez posla, a analitičari sve češće povezuju deo tih promena sa naglim rastom produktivnosti zahvaljujući AI alatima. Danas pojedini AI sistemi mogu da generišu i do 40% standardnog softverskog koda, što znači da jedan inženjer uz pomoć veštačke inteligencije može da uradi posao za koji je nekada bio potreban čitav tim - objašnjava Jovanović i dodaje da to ne znači da programeri nestaju, već da AI menja ekonomiju razvoja softvera brže nego bilo koja tehnologija pre nje.

Medicina i obrazovanje u AI eri

AI sistemi već analiziraju medicinske snimke, otkrivaju rane znakove bolesti i pomažu lekarima da donesu preciznije dijagnoze, međutim, Jovanović ističe da je tema koja sve više zaokuplja naučne krugove ‘longevity’, nauka o produženju ljudskog života.

- Istraživači tvrde da će kombinacija biotehnologije, genetike i veštačke inteligencije dramatično produžiti životni vek do 120, 150 pa čak i 200 godina. Drugim rečima, medicina ne ulazi samo u digitalnu eru, već možda i u eru produženog života- kaže Jovanović.

Kada je reč o transformaciji obrazovanja, navodi da AI sistemi danas mogu da objasne gotovo svaku lekciju u sekundi i prilagode tempo učenju svakog pojedinca.

- Univerziteti već govore o promeni uloge nastavnika koji će od predavača postati mentorima koji pomažu studentima da razumeju i primene znanje u svetu u kojem informacije dolaze iz algoritama - kaže on.

O ovim temama, kao i ulozi čoveka u svetu algoritama, vodiće se inspirativne diskusije u sklopu ovogodišnjeg Future & AI Summita, koji se održava pod podnaslovom „Čovek u centru budućnosti“. Summit će okupiti međunarodne eksperti, tehnološke lideri i futuriste koji će govoriti o tome kako AI menja ekonomiju, zdravstvo, obrazovanje i tržište rada, ali i zašto u toj transformaciji čovek ostaje ključni faktor.