Internet domeni odavno više nisu samo tehnički detalj veb-sajta. Oni sve češće postaju deo strategije brenda i važan element poverenja na internetu. Upravo na tu promenu ukazuju i rezultati novog istraživanja o korišćenju internet domena u domaćim kompanijama, koje će biti predstavljeno na konferenciji Dan internet domena Srbije DIDS 2026, koja se održava 17. marta u Domu omladine Beograda.

Analiza obuhvata više od 300 kompanija u Srbiji koje imaju dva ili više registrovanih domena, što pruža detaljniji uvid u način na koji firme upravljaju svojim domenskim portfolijom. Podaci pokazuju da se .rs najčešće koristi kao primarni domen kompanije, što potvrđuje njegovu važnu ulogu u izgradnji prepoznatljivosti, poverenja korisnika i digitalnog identiteta brenda.Istraživanje otkriva i nekoliko zanimljivih trendova u načinu korišćenja domena. Više od polovine kompanija sa više domena ima tačno dva registrovana domena, dok se domen u praksi najčešće koristi kao centralna tačka digitalnog poslovanja, istovremeno za veb-sajt i korporativnu elektronsku poštu. Sa druge strane, 23% kompanija ima bar jedan domen koji trenutno nije aktivan, najčešće zato što je rezervisan za buduće projekte, razvoj novih usluga ili zaštitu brenda na internetu.

Istraživanje pokazuje i da čak 82% kompanija iz uzorka posluje pretežno na tržištu Srbije, ali podaci ukazuju i na to da kompanije domen sve češće posmatraju kao deo šire strategije upravljanja svojim digitalnim prisustvom i brendom, a ne samo kao tehnički element internet infrastrukture.

Upravo ova pitanja biće u fokusu panel diskusije „Pametno poslovanje, pametniji domeni: Sledeći talas digitalnih brendova“, koja će biti deo programa DIDS 2026.

Panel će otvoriti širu diskusiju o tome kako su domeni evoluirali od tehničkog elementa internet infrastrukture do strateške imovine brenda. Učesnici će govoriti o ulozi domena u izgradnji poverenja, tržišnoj kredibilnosti i pravnoj zaštiti brenda, ali i o tome kako nove tehnologije, uključujući pretragu vođenu veštačkom inteligencijom i automatizovano donošenje digitalnih odluka, menjaju način na koji se domeni pronalaze, procenjuju i koriste.

Diskusiju moderira Dušan Simić, direktor marketinga kompanije Mercury.AI i stručnjak za brend strategiju sa više od 15 godina iskustva u marketingu, razvoju brenda i strateškim komunikacijama.

Na panelu učestvuju dr Dušan Popović, profesor prava intelektualne svojine, prava konkurencije i internet prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i predsednik Komisije za rešavanje sporova u vezi sa imenima domena u Srbiji, zatim Kristijan Hansen, viši konsultant u kompaniji Punktum dk A/S i stručnjak za razvoj i bezbednost danskog nacionalnog domena .dk, kao i Čaba Bodor, generalni direktor nacionalnog domena Mađarske .hu i dugogodišnji profesionalac u oblasti digitalnog identiteta i domenske infrastrukture.

Konferenciju organizuje Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“, a ovogodišnje izdanje DIDS-a održava se pod sloganom „Novi horizonti“ i posvećeno je budućnosti internet prostora, razvoju digitalnog identiteta i strateškoj ulozi domena u savremenom poslovanju.

DIDS već godinama okuplja stručnjake iz oblasti interneta, tehnologije, marketinga i prava, otvarajući teme koje oblikuju digitalno poslovanje i onlajn prisustvo kompanija.

Zbog velikog interesovanja i ograničenog broja mesta, organizatori preporučuju pravovremenu registraciju putem zvaničnog sajta konferencije. Za sve koji neće biti u mogućnosti da prisustvuju događaju u Domu omladine, biće obezbeđen i prenos putem RNIDS-ovog Jutjub kanala.