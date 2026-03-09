Slušaj vest

Nakon decenija u kojima je kupovina nekretnina bila najpopularniji i najisplativiji način ulaganja, sve češće se postavlja pitanje – da li je vreme “betona” prošlo? Ili tek ulazimo u novu fazu u kojoj se profit ostvaruje na drugim mestima? To ne znači da ulaganja u nekretnine više nemaju smisla, već da više nisu sigurna karta za brzu zaradu.

Ova godina donosi tržište koje zahteva pažljivije procene, više znanja i strpljenja. Dok se jedan ciklus usporava, drugi dobija zamah. Sve više finansijskih stručnjaka ističe da se globalni kapital premešta u tehnologiju, energiju, obnovljive izvore energije, zdravstveni sektor, ali i alternativna ulaganja poput kriptovaluta, investicionog zlata, ETF-ova i trezorskih zapisa. Svaki od ovih instrumenata ima svoje prednosti i rizike, a uspešni investitori danas kombinuju diverzifikaciju i dugoročni plan umesto brzih dobitaka.

U takvom kontekstu, jedna Hrvatica je nedavno otvorila ovu temu na Redditu. Navela je da ima ušteđenih 50.000 evra i tražila savete zajednice o tome gde uložiti novac.

“Pozdrav, imamo ušteđeno oko 50 hiljada evra. Nemamo svoju nekretninu i nećemo kupovati još sledeće 2-3 godine. Kamo je najbolje staviti ušteđevinu da ne propadne? Pre nekoliko meseci smo razmišljali o kupovini nekretnine pa nismo stavili u zlato kad je bila dobra prilika. Sada nam je žao, a od nekretnine smo odustali. Molim za savet”, napisala je.

Šta je idealno, a šta ne

Njena objava brzo je izazvala lavinu reakcija. Mnogi korisnici su dali svoja viđenja i predloge u šta je najbolje uložiti ušteđevinu na kratki i dug rok. Jedan od komentatora savetovao je oprez: “Idealno – trezorski zapisi, 100%. Manje idealno – oročena štednja na par godina. Najmanje idealno – držati kod kuće / na tekućem računu. Zašto ne na ETF/dionice/fondove? Ako planirate kupovinu kuće uskoro, previše je volatilno.”

Drugi je upozorio da su tržišta akcija i fondova pogodna samo za dugoročne investicije: “ETF, akcije, fondovi nisu dobra opcija ako planirate koristiti novac u narednih 5 godina. To je za 10+ godina.” Ubrzo je stigao odgovor: “U poslednjih 100 godina, svaki sedmogodišnji period bio je profitabilan, tako da 7+ godina je pravi zicer.”

Neki su komentatori istakli da sigurnost ponekad košta više od inflacije: “Trezorski zapisi za 2% kamate? Dobijaš 2-3% zagarantovane kamate, ispod inflacije. Za starije pred penziju super, za mlađe suludo.”

Saveti za nekretnine i male investicije

Mnogi su prepoznali da autorica zapravo želi nekretninu: “Vi najviše želite nekretninu, ali kako niste to realizovali, sada se kajete. Razmislite o manjim investicijama u projekte u izgradnji s 50.000 evra, dok ostatak platite kreditom kada sve bude gotovo.”

Brojni komentatori složili su se da je najvažnija edukacija: “Što više znaš o obliku ulaganja, manji je rizik. Kratki rok 1-5 godina – obveznice i trezorski zapisi + novac na računu. Dug rok 5-10-20 godina – investiciono zlato, ETF i akcije.”

Neki su upozorili na specifičnosti domaćeg tržišta: “90% Hrvata je finansijski nepismeno. Burza je rizična, kamate male, nekretnine preskupe. Plata se poslednjih 5 godina bar udvostručila.”

U krajnjem slučaju, mnogi su preporučivali kombinaciju sigurnosti i potencijala rasta: “Na par godina, ETF zlata je dobar. Zlato će za 2-3 godine verovatno biti 6-7.000 USD po unci. Poreza nema, a trošak ETF-a je minimalan. Bolje od fizičkog zlata gde odmah gubiš 3-5%.”