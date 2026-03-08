Slušaj vest

S obzirom na to da iznos koji građani treba da plate za ovu obavezu, odnosno legalizaciju, iznosi 100 evra, nedostatak preciznih instrukcija za plaćanje pretio je da izazove zastoje i konfuziju. Ipak, reagovano je na ovaj propust.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći o važnosti tekućeg rada i rešavanja svakodnevnih problema u okviru predstavljanja plana "Srbija 2030", potvrdio da je ova greška uočena i uspešno otklonjena.

"Kao što radimo kada na rešenjima za legalizaciju nije odštampan poziv na broj, pa smo srećom to na vreme i rešili. A treba da ljudi plate 100 evra", istakao je Vučić na predstavljanju plana razvoja "Srbija 2030-2035".

