Tokom januara i februara 2026. godine, inspektori Državnog inspektorata Hrvatske (DIRH) sproveli su 305 inspekcijskih nadzora u okviru zimskih sezonskih akcija i otkrili 51 prekršaj, što pokazuje da veliki broj trgovaca i dalje ne poštuje propise o zaštiti potrošača, navodi Dnevno.hr.

Najčešći prekršaji

Inspektori su najviše uočili nepravilnosti u isticanju cena i načinu oglašavanja:

Neisticanje snižene ili referentne cene – kupci često ne mogu da vide kolika je bila cena pre sniženja, pa ne znaju da li je popust stvaran.

Nepridržavanje istaknute maloprodajne cene – cena koja je navedena u prodavnici ne odgovara onoj koja je napisana ili oglašena.

Neisticanje uslova prodaje i načina podnošenja žalbi – potrošači ne dobijaju informacije o svojim pravima u slučaju reklamacije.

Isticanje više od dve cene za isti proizvod – što zbunjuje kupce i otežava procenu stvarnog popusta.

Posebno zabrinjavaju osam slučajeva nepoštene, odnosno obmanjujuće poslovne prakse. Trgovci su u tim situacijama prikazivali referentnu cenu veće vrednosti nego što je stvarno bila najniža cena u prethodnih 30 dana, što stvara lažan utisak velikih popusta. U nekim slučajevima, snižena cena bila je jednaka ili čak veća od referentne cene, što direktno obmanjuje potrošače.

Postupci inspektora

Pojedini prekršaji otklonjeni su tokom inspekcijskog nadzora, zbog čega nisu procesuirani. Za ostale prekršaje, uključujući osam slučajeva nepoštene prakse, tržišni inspektori preduzimaju zakonom propisane sankcije, što može uključivati kazne i druge mere protiv trgovaca.

Zašto je transparentnost važna

Prilikom posebnih oblika prodaje, trgovac je dužan da jasno istakne:

Sniženu cenu koja važi tokom trajanja promocije

Referentnu cenu – najnižu cenu koja je bila primenjivana za isti proizvod u prethodnih 30 dana

Ove informacije moraju biti vidljive i u oglasima i na samim proizvodima. Transparentnost u isticanju cena omogućava potrošačima da procene stvarnu vrednost sniženja i donesu informisane odluke prilikom kupovine.

Saveti za potrošače

Proverite referentnu cenu – uporedite je sa cenama u prethodnim danima ili nedeljama.

Ne naslanjajte se samo na oglašeni popust – pogledajte da li je snižena cena stvarno niža od prethodne.

Obratite pažnju na uslove prodaje i način podnošenja žalbi – ovo može biti ključno ako proizvod ima nedostatke ili problem.

Ako primetite obmanjujuće sniženje, prijavite trgovca tržišnoj inspekciji – ovakve prijave pomažu da se zaštite prava svih potrošača.

Zimska sniženja pružaju priliku za uštedu, ali potrošači moraju biti oprezni i proveravati informacije o cenama. Transparentno oglašavanje i poštovanje zakona ključni su za poverenje između trgovaca i kupaca, a inspektori nastavljaju da nadziru tržište kako bi zaštitili potrošače od obmanjujućih praksi.