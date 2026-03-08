Slušaj vest

Siniša Mali je na samom početku čestitao svim damama 8. mart.

- Što se tiče programa Srbija 2030-2035, radi se o najambicioznijem programu do sada. 17 milijardi evra do 2030. godine, onda još dodatnih 31 milijarda do 2035. Kapitalne investicije koje treba da podignu kvalitet života naših građana, kako bismo u tim godinama izgradili nešto bolje, sigurnije - kaže ministar.

- Usmerenost programa je prevashodno ka rastu. O tome je govorio i predsednik. Moramo da ubrzamo još više, najbolje rastemo na Zapadnom Balkanu ali moramo još brže. Naš BDP mora da raste, to je preduslov za rast plata, penzija i minimalnih zarada. Mi smo 2012. imali BDP 35 milijardi evra, a prošle godine skoro 90. Sa ovim programom hoćemo da idemo na 130 milijardi. Po glavi stanovnika danas imamo preko 13.500 evra, tri puta više nego 2012. Uz sve probleme koje smo imali, korone, energetske krize, ratovi širom sveta - naglasio je Mali.

On je podsetio da je 2019. godine predstavljen program Srbija 2025 a da se sada sprovodi program "Skok u budućnost" i da građani vide da je sve što je obećano - ispunjeno.

- Prosečna zarada u Srbiji prošlog decembra bila je 1057 evra. Obećanja koja dajemo ispunjavamo, zato sada izlazimo sa ovim programom. Predsednik Vučić je rekao juče, prvi i osnovni cilj je mir i stabilnost, zato jačamo vojsku, želimo da izbegnemo bilo kakav sukob i našoj deci obezbedino sigurnu budućnost. Srbija je na putu da bude članica EU, sprovodimo reforme da na najbolji način budemo deo jedinstvenog tržišta i šengen zone - ukazuje ministar.

- Obim programa je 17 milijardi plus 31 milijarda evra, dakle gotovo 50 milijardi evra ulaganja od 2028. do 2035 godine - istakao je Mali.

Poručio je da bez ubrzanog rasta nemamo ni povećanje plata, penzija, ni minimalne zarade. Mali je podsetio da je bruto domaći proizvod vrednost svega što jedna zemlja proizvede u jednoj godini, kao i vrednost robe i vrednost usluga i naveo da smo prošle godine imali BDP vredan blizu 90 milijardi evra, kao i da je cilj da do 2030. godine dostigne 133 milijarde evra, prvi put u istoriji.

Kazao je da je BDP po glavi stanovnika iznosio 2012. godine 4.000 evra, da smo sada prešli 13.500, kao i da je cilj da do 2030. pređemo nivo od 20.000 evra: