Slušaj vest

Vučić izjavio je da plan razvoja zemlje predviđa značajna kapitalna ulaganja u narednoj deceniji.

"Vrednost programa kapitalnih ulaganja do 2030. godine iznosi 17 milijardi evra, a od 2030. do 2035. planirano je dodatnih 31 milijardu evra. To znači da govorimo o ukupno 48 milijardi evra kapitalnih investicija“, rekao je Vučić.

On je naglasio da se taj iznos odnosi na projekte bez ulaganja u sektor bezbednosti.

"To je 48 milijardi evra bez vojske i policije. U međuvremenu, za vojsku će biti izdvojeno najmanje 15 milijardi evra“, rekao je predsednik.

Vučić je ocenio da je reč o investicionom ciklusu koji bi mogao značajno da promeni izgled zemlje i njen razvoj.

"To su ogromna sredstva. Kada to čuju bankari, hvataju se za glavu jer znaju koliki je to novac. Ali to je investicioni ciklus koji menja lice Srbije, menja našu budućnost i način na koji će zemlja izgledati u narednim decenijama“, rekao je Vučić.