Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je predstavljajući nacionalnu strategiju "Srbija 2030" izjavio da je rast životnog standarda jedan od ključnih ciljeva strategije razvoja Srbije, uz povećanje plata i penzija.

"Ljudi verovatno čekaju da vide podatke o tome kolike će biti plate i penzije. Životni standard, plate i penzije su treća tačka našeg plana“, rekao je Vučić tokom predstavljanja strategije.

On je podsetio na rast zarada u Srbiji u poslednjih desetak godina.

"Prosečna plata u Srbiji 2012. godine iznosila je 366 evra, dok je u decembru 2025. godine dostigla 1.057 evra“, rekao je Vučić.

Prema projekcijama koje je predstavio, očekuje se dalji značajan rast zarada u narednoj deceniji.

"Naša procena je da bi prosečna plata u Srbiji do 2035. godine mogla da dostigne oko 1.700 evra“, rekao je predsednik.

Penzije idu na 750 evra

Govoreći o penzijama, predsednik je naveo da se očekuje nastavak rasta i u tom segmentu.

"Prosečna penzija je 2012. godine iznosila 204 evra, dok je u decembru 2025. bila 484 evra. To je već više od onoga što smo obećavali penzionerima“, rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, očekuje se dalji rast penzija u narednim godinama.

"Do decembra 2030. očekujemo da prosečna penzija dostigne oko 750 evra“, rekao je Vučić

Vučić je dodao da će detaljnije podatke o projekcijama plata, penzija i životnog standarda predstaviti ministar finansija Siniša Mali.