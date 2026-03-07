Vučić: Prosečna plata do 2035. mogla bi da dostigne 1.700 evra! A evo koliko će penzije porasti do kraja 2030. godine
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je predstavljajući nacionalnu strategiju "Srbija 2030" izjavio da je rast životnog standarda jedan od ključnih ciljeva strategije razvoja Srbije, uz povećanje plata i penzija.
"Ljudi verovatno čekaju da vide podatke o tome kolike će biti plate i penzije. Životni standard, plate i penzije su treća tačka našeg plana“, rekao je Vučić tokom predstavljanja strategije.
On je podsetio na rast zarada u Srbiji u poslednjih desetak godina.
"Prosečna plata u Srbiji 2012. godine iznosila je 366 evra, dok je u decembru 2025. godine dostigla 1.057 evra“, rekao je Vučić.
Prema projekcijama koje je predstavio, očekuje se dalji značajan rast zarada u narednoj deceniji.
"Naša procena je da bi prosečna plata u Srbiji do 2035. godine mogla da dostigne oko 1.700 evra“, rekao je predsednik.
Penzije idu na 750 evra
Govoreći o penzijama, predsednik je naveo da se očekuje nastavak rasta i u tom segmentu.
"Prosečna penzija je 2012. godine iznosila 204 evra, dok je u decembru 2025. bila 484 evra. To je već više od onoga što smo obećavali penzionerima“, rekao je Vučić.
Prema njegovim rečima, očekuje se dalji rast penzija u narednim godinama.
"Do decembra 2030. očekujemo da prosečna penzija dostigne oko 750 evra“, rekao je Vučić
Vučić je dodao da će detaljnije podatke o projekcijama plata, penzija i životnog standarda predstaviti ministar finansija Siniša Mali.
Biznis Kurir