Podela imovine često izaziva brojna pitanja, a jedno od najčešćih je da li partner ili partnerka imaju pravo na deo stana kupljenog na kredit pre braka ili na novčanu naknadu u slučaju razvoda.

Advokatica Marija Cvjetićanin objasnila je sve nedoumice oko ove teme.

- Sve što je stečeno pre braka, bez obzira na način sticanja, smatra se posebnom imovinom, tako da drugi partner nema pravo da traži bilo kakav deo te imovine - za Prvu TV, objašnjava Cvjetićanin.

Kreditni stan kupljen pre braka - prava partnera

Objasnila je da partner ne može tražiti vlasništvo nad stanom kupljenim pre braka, ali može imati pravo na deo uplaćenih rata iz zajedničke imovine tokom braka.

Advokatica Marija Cvjetićanin Foto: Prva Tv

- Može da traži deo isplate. On neće moći da traži svojinu na tom stanu, neće moći da traži udeo na tom stanu, to je stan supružnika koji ga je stekao pre braka, on je kao takav i upisan u katastru nepokretnosti kao vlasnik, međutim s obzirom na to da postoji taj teret, kao što je hipoteka i da se otplaćuje kredit, onda će se gledati koliko rata je zapravo plaćeno tokom trajanja bračne zajednice, jer je pretpostavka da je plaćeno iz zajedničke imovine supružnika i u tom slučaju, drugi će imati pravo na doprinos svoj, kojim je učestvovao, koji je plaćan iz te zajedničke imovine - kaže.

Razlika između zajedničke i posebne imovine pri otplati stana

Objasnila je da, ako se kredit za stan plaća iz posebne imovine stečene pre braka, partner nema pravo na deo ni u novcu ni u vlasništvu stana.

- Pretpostavka je takva da je to zapravo zajednička imovina, a zajednička imovina predstavlja sve ono što je radom stečeno tokom trajanja bračne zajednice. Dakle, nije bitno ko je fizički plaćao sa svog računa - taj novac je stečen u braku. Primera radi, ako sam ja u braku i isplaćujem kredit i nasledim neki veliki novac i imam na računu taj novac koji sam nasledila - i uz pomoć njega plaćam svaku ratu kredita sutradan ću biti u mogućnosti da dokažem da je ceo stan moj i da on nema pravo ni na kakvu isplatu novca, jer sam ja celokupan stan isplatila iz svoje posebne imovine - objasnila je.

Advokatica Marija Cvjetićanin Foto: Prva Tv

Bračni ugovor menja pravila igre

Dodala je da se sve u braku smatra zajedničkom imovinom, osim ako jedna strana dokaže da je ulagala sopstveni novac ili da je dobila stvari na poklon.

- Zapravo je ista situacija, smatra se da je sve to zajedničko, osim ukoliko jedna od strana ne dokaže da je ponovo uložen novac iz posebne imovine ili da su određene stvari u tom stanu dobijene lično na poklon od roditelja, prijatelja itd. Bračni ugovor isključuje taj zakonski režim zajedničke imovine i supružnici se zapravo među sobom dogovaraju šta će i kako će biti kasnije u budućnosti - kaže Cvjetićanin.

Sporazum štedi novac i živce

Nadovezala se da je podela imovine prilikom razvoda često komplikovana i dugotrajna, pa savetuje sklapanje sporazuma između supružnika kako bi se izbegli sudski troškovi, stres i dug proces.

Agenti za nekretnine postali jedno od omraženijih zanimanja Foto: Shutterstock

- Podela imovine je najveća tačka spoticanja i prilikom razvoda braka baš zbog toga što je sam proces dugotrajan. Tu često bude dosta svedoka i veštačenja i zbog toga uvek savetujemo klijentima da se dogovore među sobom - da napravimo sporazum o podeli bračne tekovine (pogotovo ako ima maloletne dece), jer kod sporazuma iako često obe strane misle da bi na sudu možda dobile više - mnogo uštede mira, novca i živaca - zaključila je.

Kurir.rs/Prva TV