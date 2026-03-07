Slušaj vest

Beograd će naredne nedelje ponovo postati mesto susreta sveta, kada u srpsku prestonicu stižu delegacije zemalja učesnica, međunarodnih organizacija, globalnih kompanija i medija iz čitavog sveta na drugi Susret međunarodnih učesnika specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd.

Prošlogodišnji pripremni sastanak bio je najveći diplomatski skup u istoriji Srbije do sada, sa više od 154 države i preko 600 delegata, koji su u Beograd doputovali iz svih delova sveta. Za mnoge od njih to je bila i prva poseta regionu Zapadnog Balkana.

Ovogodišnji sastanak međunarodnih učesnika Ekspa 2027 trajaće tri dana, što je dan više u odnosu na prethodni, čime će delegacijama biti omogućeno više vremena za radne sastanke, operativne konsultacije i upoznavanje sa Srbijom i regionom.

Ovim povodom, direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić je istakao da ovaj veliki međunarodni susret zemalja učesnica predstavlja ključan korak u narednoj fazi priprema za izložbu.

- Ovo je za nas izuzetno važan sastanak operativne prirode, tokom kojeg zajedno sa zemljama učesnicama prolazimo sve ključne korake koji ih očekuju u narednim mesecima – od otvaranja kompanija u Srbiji, do angažovanja domaćih arhitekata, izvođača radova i timova koji će raditi na realizaciji njihovih paviljona. Naš cilj je da zajedno definišemo jasnu dinamiku priprema kako bismo bili spremni da 15. maja 2027. godine otvorimo vrata Ekspa za posetioce iz celog sveta - naglasio je Jerinić.

On je dodao da je interesovanje za sastanak veliko i ove godine.

- Do sada se za učešće prijavilo gotovo 500 delegata, što za nas predstavlja veliku čast, ali i odgovornost. Prošle godine imali smo priliku da ugostimo takođe stotine delegata iz raznih zemalja sveta i da zajedno sa njima započnemo operativne pripreme za izložbu. Istovremeno, nastojali smo da im predstavimo i našu kulturu, tradiciju i gostoprimstvo. Verujem da smo tada opravdali epitet dobrih domaćina, a isto želimo da pokažemo i ovoga puta - poručio je Jerinić.

Dodaje da odgovornim i domaćinskim pristupom, kojim kao organizator idemo pred zemlje učesnice, šaljemo poruku velikog poštovanja svih zemalja učesnica.

- Želimo da u Srbiji prepoznaju i imaju svog pouzdanog partnera na kojeg mogu da se oslone. Cilj nam je da tokom ovog susreta sa zemljama učsnicama, ali i svim narednim koracima dokažemo da smo dostojni ukazanog poverenja i pokaženo da će Ekspo u Beogradu doprineti novim prilikama za jačanje privrednih veza na dobrobit celog regiona Zapadnog Balkana, ali i međunarodnom dijalogu, koji je u današnje vreme globalnih uzazova preko potreban za celo društvo - zaključio je Jerinić.

Međunarodni sastanci učesnika predstavljaju ključnu fazu u pripremama za svaki Ekspo, jer omogućavaju državama i organizacijama koje učestvuju da zajedno sa organizatorom definišu sve tehničke, logističke i programske aspekte svog učešća.