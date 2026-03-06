Slušaj vest

Sa više od 130 potvrđenih zemalja učesnica, uključujući Nemačku, Beograd se već sada pozicionira kao jedno od ključnih globalnih mesta susreta 2027. godine. Upravo zato se Srbija na vodećem svetskom sajmu turizma, ITB Berlin, predstavila kao domaćin jednog od najznačajnijih međunarodnih događaja te godine – specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd.

Turistička organizacija Srbije i Ekspo 2027 Beograd zajednički su nastupali u Berlinu sa jasnom porukom: Ekspo 2027 nije samo 93-dnevna manifestacija, već dugoročna razvojna i međunarodna platforma pod okriljem Biroa za međunarodne izložbe (BIE), koja Srbiju pozicionira u centar višegodišnjeg globalnog dijaloga, ekonomske saradnje i investicionih tokova. Ovogodišnje izdanje sajma, koje je održano od 3. do 5. marta, još jednom je potvrdilo njegovu globalnu težinu. Tokom tri poslovna dana 5.601 izlagač iz 166 zemalja i teritorija predstavio je svoje destinacije, proizvode i usluge pred gotovo 97.000 profesionalaca iz turističke industrije širom sveta.

Potvrda učešća Nemačke

Zvanična potvrda učešća Savezne Republike Nemačke daje poseban značaj ovom izdanju Ekspa. Kao treća najveća ekonomija sveta i jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera Srbije, Nemačka donosi snažnu tradiciju nastupa na međunarodnim izložbama još od 1851. godine, kao i reputaciju tehnološkog i industrijskog lidera. Očekuje se da nemački paviljon, kroz temu „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve”, ponudi snažnu i savremenu interpretaciju nemačke inovacione kulture – od održivih tehnologija i klimatski odgovornih rešenja do kreativnih industrija i digitalnih platformi koje oblikuju budućnost.

Foto: Turistička organizacija Srbije

Upravo u tom kontekstu, razmere specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Belgrade otvaraju konkretan prostor za takvu saradnju. Očekuje se više od četiri miliona posetilaca, stotine zvaničnih i poslovnih delegacija i hiljade kompanija iz celog sveta, što Beograd pozicionira kao jedno od centralnih mesta međunarodnog susreta 2027. godine. Ovaj nivo globalne vidljivosti već podstiče ubrzana ulaganja u hotelske kapacitete, modernizaciju turističke infrastrukture i unapređenje transportne povezanosti. Za nemačke partnere to znači pristup tržištu u dinamičnom razvoju, ali i strukturiranu platformu za B2B susrete, sektorske forume i investicione inicijative koje prevazilaze trajanje same izložbe.

Koncept „Igra(j) za čovečanstvo“ podiže ideju igre na nivo globalnog alata za saradnju i inovacije, povezujući sport, muziku, obrazovanje i tehnologiju u jedinstvenu razvojnu platformu. Igra ovde postaje metod učenja, model partnerstva i prostor za zajedničko promišljanje održivosti, društvene kohezije i digitalne budućnosti.

Na prostoru sa više od 130 nacionalnih paviljona i tematskih zona, posetioci neće biti samo publika, već aktivni učesnici. Imersivne postavke, napredna tehnološka rešenja i kulturni programi stvoriće dinamično okruženje u kojem se ideje testiraju u realnom vremenu. Tokom 93 dana biće realizovano više od 8.000 događaja – od poslovnih foruma i investicionih platformi do umetničkih i multimedijalnih spektakala – čime Ekspo 2027 Beograd postaje istovremeno globalna pozornica, poslovna mreža i prostor za stvaranje dugoročnih partnerstava.

Strateška ulaska tačka

U skladu sa tom vizijom dugoročne saradnje i održivog razvoja, Srbija paralelno razvija integrisane turističke pakete koji povezuju posetu Ekspo 2027 Beograd sa putovanjima širom zemlje – od kulturno-istorijske baštine i autentične gastronomije do prirodnih pejzaža i savremenih urbanih centara. Na taj način Ekspo se pozicionira i kao strateška ulazna tačka za upoznavanje investicionih potencijala Srbije i dinamičnog tržišta jugoistočne Evrope.

Foto: Turistička organizacija Srbije

Dugoročna vrednost projekta ogleda se i u njegovom jasno definisanom nasleđu. Ekspo 2027 Beograd koncipiran je kao prva specijalizovana izložba u potpunosti usmerena na održivi „legacy“ efekat. Po završetku događaja, Beograd dobija novi sajamski kompleks, inovacioni centar, obrazovne i sportske objekte, kao i stambene kapacitete, dok će modularni paviljoni biti demontirani i prenamenjeni širom Srbije. Time infrastrukturna investicija prerasta u nacionalni razvojni resurs.

Godine 2027, Beograd će biti jedno od centralnih mesta globalnog susreta. Upravo sa ITB Berlin Srbija upućuje poziv nemačkim partnerima, investitorima i putnicima da budu deo tog procesa: od faze priprema i poslovnog umrežavanja, do samog događaja i njegovog dugoročnog nasleđa.