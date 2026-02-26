Slušaj vest

Zvanično je potvrđena saradnja između Er Srbije i Ekspa 2027, a obe kompanije tom prilikom istakle su da ovim partnerstvom, u susret specijalizovanoj izloži, započinje novo poglavlje u povezivanju Srbije sa svetom i dodatnom jačanju njene međunarodne vidljivosti.

Saradnja je takođe ključna u boljoj promociji Srbije kao domaćina jednog od najvažnijih međunarodnih događaja, kao i unapređenju turističkog i poslovnog prometa u godinama koje dolaze.

- Čast mi je da objavim da Er Srbija predstavlja platinum partner Ekspa. Naša saradnja ima cilj da stvori iskustvo koje prevazilazi granice događaja. Svesni smo odgovornosti, mi smo prva tačka susreta sa Srbijom i ostavljamo prvi utisak. Upravo zato ovu ulogu prihvatamo sa ponosom i sa svešću o značaju događaja koji je pred nama. Cilj nam je da Beograd i Sebija budu lako dostupni posetiocima iz svih delova sveta. Aktivno ćemo promovisati Ekspo, svi avioni nosiće znak Ekspa kao simbol zajedničke misije - rekao je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije.

On je naglasio da naredne godine obeležavaju 100 godina poslovanja kompanije i da je velika čast što će biti deo EXPO-a događaja koji će oblikivati istoriju Srbije.

- EXPO 2027. nije samo događaj. uvereni smo da ćemo zajedno pokazati da Srbija može da organizuje događaj od svetskog značaja - dodao je on.

Danilo Jerinić, direktor EXPO-a je naglasio da je ostalo još 473 dana do otvaranja vrata Ekspa celom svetu.

- Rekordan broj zemalja od poslednje izložbe odavno smo premašili, imamo potvrđeno 135 zemalja. Da bismo bili pravi domaćini potrebni su nam partneri sa največim standardima. ER Srbija je oličenje toga. Ovo je odlukao ugledu Srbije i njene budućnosti. Uloga Er Srbije je da obezbedi efikasan dolazak i odlazak, da doprinese kvalitetu. Stratešni momenat je ovo partnerstvo i zahvaljujem se kolegama iz ER Srbije što su mesecima radili na ovom projektu. Naredna 2027. biće istorijaska godina i za Ekspo i za Er Srbiju - istakao je Jerinić.