Beograd se nalazi u jeku najveće saobraćajne transformacije u poslednjih nekoliko decenija. Izgradnja pruge koja povezuje Zemun Polje, aerodrom "Nikola Tesla" i Nacionalni stadion u Surčinu napreduje predviđenom dinamikom, a završetak svih građevinskih radova očekuje se do kraja ove, 2026. godine. Ovaj infrastrukturni poduhvat, vredan 188 miliona evra, ključan je deo priprema za međunarodnu specijalizovanu izložbu Ekspo 2027.

Aerodrom i Nacionalni stadion - direktna veza

Pruga dužine 18 kilometara pozicionira Beograd kao jednu od retkih lokacija u ovom delu Evrope koja ima direktnu železničku vezu aerodroma sa centrom grada. Projekat startovan 2024. godine sada ulazi u finale, a na samom gradilištu svakodnevno je angažovano više od 500 ljudi, uključujući i tim od 200 inženjera.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević istakla je prilikom obilaska radova da će građani vozom moći za samo 15 do 20 minuta da stignu iz centra prestonice do Nacionalnog stadiona i aerodroma.

- Ovaj projekat ne znači samo udobnost i sigurnost. Izgradnjom ove pruge, naši građani i svi oni koji dođu u Beograd, biće za 15 do 20 minuta u centru grada - istakla je Sofronijević.

Glavni urbanista Marko Stojčić naglašava da je ovaj sistem neophodan Beogradu, s obzirom na to da grad trenutno broji blizu 800.000 automobila i da je šinski saobraćaj jedini način da se izbegne potpuni kolaps.

Tehničke karakteristike i trasa

U pitanju je regionalna, dvokolosečna i potpuno elektrificirana pruga projektovana za brzine do 120 kilometara na čas. Podeljena je u dve ključne deonice:

  • Zemun Polje - Aerodrom "Nikola Tesla": 11 kilometara.
  • Aerodrom - Nacionalni stadion: 7 kilometara.

Trasa je inženjerski izuzetno složena i obuhvata šest značajnih objekata, četiri mosta, jedan vijadukt i jedan nadvožnjak. Poseban poduhvat predstavlja most preko auto-puta E-70, na kojem se radovi u potpunosti završavaju, a važno je napomenuti da tokom izgradnje ni u jednom trenutku saobraćaj na auto-putu nije bio zaustavljan.

Pruga će imati ukupno dve stanice i tri stajališta:

Stanica Zemun Polje: Polazna tačka koja povezuje novu prugu sa magistralnom prugom za velike brzine.

Stajalište Singidunum.

Stajalište Aerodrom.

Stajalište Surčin.

Stanica Nacionalni stadion: Krajnja tačka i srce budućeg Ekspo kompleksa.

Novi vozovi i kapaciteti

Kako bi se osigurao maksimalni kvalitet prevoza, u periodu od novembra 2025. do marta 2026. godine, iz Kine se nabavlja devet novih elektromotornih vozova prilagođenih za brzine do 120 km/h. Ovi vozovi će biti elektrificirani i isključivo namenjeni putničkom saobraćaju.

Procene stručnjaka govore o ogromnom potencijalu ove linije:

  • 10.000 putnika dnevno.
  • 3,5 miliona putnika na godišnjem nivou.

Pripreme za Ekspo 2027

Izgradnja pruge je neodvojiva od specijalizovane izložbe Ekspo 2027, čija je tema "Igraj za čovečanstvo - sport i muzika za sve". Očekuje se da će izložbu posetiti više od četiri miliona ljudi, a učešće je do sada potvrdilo preko 130 zemalja. Železnica će biti ključna za funkcionisanje ovog događaja, jer omogućava da desetine hiljada ljudi u kratkom vremenu stignu do kompleksa i vrate se u grad.

Pored same pruge, zaokruživanju saobraćajne slike doprineće i novi most na Savi sa šest traka (četiri za automobile i dve za tramvaj), za koji se očekuje da bude u funkciji u prvom kvartalu 2027. godine.

Plan puta ka puštanju u saobraćaj

Nakon završetka građevinskih radova krajem 2026. godine, uslediće period sertifikacije infrastrukture i testiranja sistema pre zvaničnog puštanja u saobraćaj. Cilj je da sve bude u potpunosti spremno pre otvaranja Ekspa 15. maja 2027. godine. Glavni izvođač radova na projektu je Powerchina International Group Limited, a vrednost celokupne investicije iznosi 188 miliona evra.

