Slušaj vest

Model Škoda Fabia iz 2002. godine ponovo privlači veliku pažnju na tržištu polovnih automobila. Već godinama se nalazi među prvim preporukama u vodičima za kupovinu polovnjaka, prvenstveno zbog svoje pouzdanosti, skromne potrošnje i jednostavnog održavanja.

Na domaćem tržištu prva generacija Fabije beleži stabilnu tražnju, a u poslednje vreme interesovanje dodatno raste među kupcima koji žele povoljan, ali siguran automobil. Posebno je tražena u cenovnom rasponu od 1.000 do 1.500 evra, gde važi za jedan od najprodavanijih modela u Srbiji. Spoj nemačke tehnologije, češke praktičnosti i pristupačne cene čini je popularnom kako kod mladih vozača, tako i kod porodica kojima je potreban drugi automobil.

Mehanika i pouzdanost

Prva generacija razvijena je na platformi Volkswagen grupe, pa deli tehnička rešenja sa modelima kao što su Volkswagen Polo i SEAT Ibiza. Upravo ta mehanička osnova smatra se jednom od najpouzdanijih u B segmentu.

Na našem tržištu najzastupljeniji su benzinski motori 1.0 i 1.4, kao i dizel agregati 1.9 SDI i 1.9 TDI. Benzinske verzije su jednostavne konstrukcije, bez složene elektronike, što ih čini jeftinim za održavanje i pogodnim za gradsku vožnju. Dizel varijante troše između 4 i 5 litara na 100 kilometara, pa su i danas među najekonomičnijim opcijama.

Vešanje je izdržljivo i dobro podnosi loš kvalitet puteva. Rezervni delovi su lako dostupni i cenovno pristupačni. Najčešći kvarovi svode se na sitne probleme sa senzorima ili potrošnim delovima, dok su ozbiljniji mehanički problemi retki kod redovno održavanih primeraka.

Održavanje i troškovi

Jedan od glavnih razloga popularnosti Fabije jeste povoljno održavanje. Manja zapremina motora znači i niže troškove registracije, naročito kod benzinskih verzija 1.0 i 1.4.

Redovan mali servis (zamena ulja i filtera) znatno je jeftiniji nego kod novijih automobila sa komplikovanijom tehnologijom. I veliki servis je finansijski prihvatljiv, a dostupnost delova dodatno olakšava održavanje, jer Fabia deli mehaniku sa brojnim modelima iz Volkswagen grupacije.

Prosečna potrošnja benzinskih verzija kreće se između 6 i 7 litara na 100 kilometara, dok dizel modeli troše i manje od 5 litara, što dodatno doprinosi ukupnoj uštedi pri svakodnevnoj vožnji.

Cena na tržištu Srbije

Na oglasima u Srbiji primerci iz 2002. godine mogu se pronaći već od oko 1.300 evra za solidno očuvane automobile. Cena zavisi od motora, opreme i stanja vozila, ali Fabia i dalje spada među najpristupačnije automobile B segmenta.

Za bolje očuvane primerke sa urednom servisnom istorijom i manjom kilometražom potrebno je izdvojiti između 1.500 i 2.000 evra, ali i tada ostaje među najisplativijim izborima za kupce koji traže pouzdan automobil bez velikih dodatnih ulaganja.

Zašto se masovno kupuje

Razlozi zbog kojih je Fabia među najtraženijim polovnjacima u Srbiji su:

Povoljna početna cena (već od oko 1.300 evra)

Niska potrošnja goriva, posebno kod 1.9 SDI i 1.9 TDI motora

Jeftina registracija zahvaljujući manjim motorima

Pristupačno i jednostavno održavanje

Proverena mehanika iz Volkswagen grupacije

Kompaktne dimenzije za grad, ali dovoljno prostora za porodične potrebe

Kombinacija ekonomičnosti, pouzdanosti i dostupne cene čini Škodu Fabiju iz 2002. godine jednim od najtraženijih polovnih automobila na domaćem tržištu.