Slušaj vest

Prema podacima Agencije za zapošljavanje, u junu 2025. godine, 420.000 radnika koji su obavezni da plaćaju doprinose za socijalno osiguranje imalo je dozvolu za boravak ili život u Nemačkoj na osnovu svog zaposlenja. U 2020. godini, ova brojka je bila nešto veća od 200.000. Oko polovine njih je došlo u Nemačku sa plavom kartom EU.

Zakon o imigraciji kvalifikovanih radnika stupio je na snagu 1. marta 2020. godine. Od tada su uvedene dodatne olakšice.

Lakše je dobiti plavu kartu

Na primer, minimalni zahtevi za prihod za Plavu kartu su sniženi 2023. godine. Trenutno, preko 164.000 radnika koji su obavezni da plaćaju doprinose za socijalno osiguranje i dolaze iz zemlje van EU imaju Plavu kartu. U poređenju sa 2020. godinom, ovo predstavlja povećanje od 114 procenata.

Rastuće interesovanje za rad u Nemačkoj ogleda se i u povećanoj potrebi za informacijama među kvalifikovanim radnicima. Broj digitalnih konsultacija koje Agencija za zapošljavanje (BA) nudi pojedincima iz inostranstva povećao se na ukupno 360.000 do kraja 2025. godine.

Pored opštih upita, BA takođe pruža savete o priznavanju kvalifikacija čak i pre ulaska u Nemačku. Samo u 2025. godini, BA je sproveo 23.600 konsultacija o stručnom priznavanju.

Velika potražnja za radnicima sa Zapadnog Balkana

Dobra četvrtina radnika koji podležu doprinosima za socijalno osiguranje sa dozvolom boravka ili naseljavanja na osnovu zaposlenja dolazi iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore ili Severne Makedonije.

Oni podležu Uredbi o Zapadnom Balkanu, koja dozvoljava kvalifikovanim radnicima i drugim radnicima iz ovih zemalja da rade u Nemačkoj. Ova uredba je na snazi od 2016. godine.

Sredinom 2024. godine, godišnja kvota za dozvole za tržište rada je udvostručena na 50.000. Potražnja značajno premašuje ponudu. U decembru 2025. godine, Agencija je morala da odbije oko 18.000 zahteva jer je kvota prekoračena.