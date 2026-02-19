Slušaj vest

Guvernerka Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković izjavila je danas da je inflacija u Srbiji u granicama cilja i da će tako biti i u srednjem roku.

Tabaković je na predstavljanju mesečnog izveštaja NBS o inflaciji navela da je inflacija u januaru iznosila 2,4 odsto.

- Međugodišnja inflacija do septembra ove godine kretaće se oko centralne vrednosti cilja, koji je tri odsto, sa odstupanjem plus ili minusa 1,5 odsto, a zbog efekta niske baze krajem godine iznosiće oko četiri odsto - kazala je ona.

Po proceni NBS, kako je istakla, rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u Srbiji, koji je 2025. bio dva odsto, ove godine iznosiće 3,5 odsto.
Tabaković je navela da će rast BDP-a biti vođen domaćom tražnjom i investicijama.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizPKS pokrenula ESG biblioteku: Prva platforma za održivo i transparentno poslovanje
Privredna komora Srbije
InfoBizAuto koji čuva vaš novčanik: Srbi se otimaju za ovaj model iz 2002. godine - Košta 1.300 evra, a održavanje je smešno
Osoba u automobilu menja brzine
InfoBizSrbija dobija najmoderniju prugu: 9 kineskih zveri leteće kroz Beograd - Od aerodroma do centra za 15 minuta, projekat od 188 miliona evra gotov do kraja godine
Expo pruga
InfoBizVeliki broj Srba živi u ovoj zemlji, ali nema mesta za sve: Nemačka odbila 18.000 radnika sa Zapadnog Balkana
Kuvarica u Nemačkoj