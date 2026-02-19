Slušaj vest

U Srbiji će se inflacija, prema najnovijim projekcijama Narodne banke Srbije (NBS), do septembra kretati oko centralne ciljane vrednosti koja iznosi tri plus minus 1,5 odsto, a do kraja godine će biti oko 4,0 odsto, izjavila je guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković i dodala da se ove godine očekuje rast BDP od 3,5 odsto na predstavljanju "Izveštaja o inflaciji - februar 2026".

Odgovarajući na pitanje novinara Biznis Kurira da prokomentariše tužbu Deleza protiv Srbije zbog Uredbe o maržama Jorgovanka Tabaković izjavila je da je uverena da će Srbija dobiti spor koji je protiv države pokrenula kompanija Delez Srbija, ocenjujući taj postupak kao neozbiljan i nekorektan.

Odgovarajući na pitanja novinara u vezi sa svojim ranijim izjavama o poslovanju te kompanije, Tabaković je naglasila da i dalje stoji iza svega što je prethodno rekla.

- Rekla sam da je svojevremeno kompanija Delez, koja je imala izuzetno udobnu i komfornu poziciju u Srbiji, koristeći zakonske pukotine formirala preduzeće na svojoj adresi, na svom sedištu, imenovala likvidacionog upravnika i držala ga po zakonu pet meseci. A, onda je ono što je proračunala da će biti dobit te godine i posle pet meseci je to iznela iz zemlje kao likidacinonu masu svom jedinom osnivaču - navela je ona.

O iznošenju dobiti i poreskim obavezama

Podsećanja radi, guvernerka je ranije izjavila da je ta kompanija iznela značajna sredstva iz Srbije, a da pritom nisu adekvatno izmirene poreske obaveze, što je izazvalo veliku pažnju javnosti.

Na pitanje da li je država imala mogućnost da reaguje u tom slučaju, Tabaković je ukazala na tada važeći zakonski okvir i raspoložive mehanizme, ističući da su pojedine kompanije koristile postojeća pravna rešenja.

- Da li su platili porez ili ne to nije na NBS da proverava. Mi imamo svoju inspekciju koja proverava rad menjača, banaka i drugih finansijskih institucija, ali ne i trgovinskih lanaca. Ali, smo svojevremeno upoznali Poresku upravu sa tim slučajem - istakla je guvernerka.

"Tužba je neozbiljna i nekorektna"

Govoreći o tužbi koju je Delez podneo protiv Srbije zbog uredbe o ograničavanju marži, guvernerka je ponovila da takav potez smatra neozbiljnim i nekorektnim.

- Verujem da će Srbija dobiti taj spor - rekla je ona, dodajući da je obaveza države da štiti sopstvene interese i pravni poredak.

Tužbeni postupak odnosi se na uredbu o ograničavanju marži, koja je bila deo paketa mera usmerenih na stabilizaciju tržišta i zaštitu potrošača u periodu izraženih inflatornih pritisaka.

Guvernerka je naglasila da ne veruje da će doći do većeg skoka cena nakon što 28. februara istekne Uredba o maržama zato što trgovci nemaju opravdanje za podizanje cena.