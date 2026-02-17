Slušaj vest

Useljenje u novi stan u Srbiji, koje bi po pravilu trebalo da bude kruna dugogodišnjeg rada i štednje, sve češće podseća na početak nove borbe sa majstorima i investitorima. Slučaj jednog od korisnika Redita koji se pre samo mesec dana uselio u zgradu, a već beleži pukotine kod stolarije i napukle pločice, savršena je ilustracija stanja na tržištu gde cena kvadrata i kvalitet završnih radova idu u potpuno suprotnim smerovima.

"Zgrada mora da se slegne"

Glavni argument koji investitori koriste kada se suoče sa reklamacijama jeste čuvena rečenica: "Zgrada radi i mora da se slegne". Iako u građevini postoji proces mikrosleganja, on je postao univerzalni izgovor za preskakanje tehnoloških procesa. Kako jedan od komentara slikovito objašnjava, problem je u tome što se danas "ništa ne čeka da sazri, nego samo rokaj spratove", pa se pločice lepe na vlažnu podlogu, a stolarija montira prebrzo, što neminovno vodi do oštećenja koja nisu "prirodna", već su direktna posledica nemara.

Iskustva stanara koja se prožimaju kroz diskusiju su poražavajuća. Dok se jedni bore sa pukotinama, drugi se suočavaju sa ozbiljnim tehničkim hororima, od naopako postavljenih padova u kupatilima zbog kojih voda teče u stan, preko zazidanih odvoda za veš mašine, pa sve do šupljih pragova ispod kojih duva promaja. Najstrašnije je što mnogi prihvataju ovaj "standard novogradnje imena fušeraj" kao neminovnost, odustajući od reklamacija jer veruju da ih niko neće uvažiti.

- Većinu problema su ljudi rešavali sami. Mislim da je samo komšinica koja je imala loše zidan tuš prostor dobila ugradnju tuš kabine o trošku investitora - glasio je jedan od komentara.

Međutim, pasivnost je upravo ono na šta nesavesni investitori računaju, a pojedini korsinici podsećaju da je zakon na strani kupca. Postoji jasna razlika između estetskih mana i strukturalnih oštećenja, ali i jedno i drugo podleže garanciji. Argumenti poput "možeš da se žališ, ali neće rešiti" padaju u vodu pred primerima onih koji su bili uporni, priložili dokaze i na kraju dobili sanaciju o trošku investitora bez sudskog natezanja.

- Znam 3 osobe iz svog okruženja koje su uredno priložlile slike u mejlu, sve su im rešili investitori, nije bilo potrebe da se išta tužakaju. Zašto ne bi i ti poslao? - upitao je jedan od korisnika.

Savet za svakog vlasnika novog stana je jednostavan, ne popravljajte ništa sami pre nego što podnesete zvaničan prigovor. Sve što ste primetili, od napukle pločice do zazora na prozorima, mora biti dokumentovano i poslato preporučenom poštom ili zvaničnim e-mailom. Usmeni dogovori na gradilištu ne vrede ništa, dok pisani trag stvara pravni pritisak. Ako je u pitanju širi problem koji pogađa celu zgradu, poput vlage na fasadi ili neispravnih gromobrana, zajednički nastup preko upravnika stambene zajednice je najefikasniji adut.