Slušaj vest

U malom turističkom mestu Zablaću kod Šibenika, tik uz more, porodica Blaće poseduje veliko zemljište koje već dugo privlači pažnju raznih kupaca. Ponude su milionske. Ipak, umesto da prihvate ponudu investitora za penthaus u apartmanskoj vili na svom zemljištu, Nina i Vice odlučili su da ostanu verni prirodi, svom vrtu i maslinjacima. Njihov san je mala kućica, koju zasad još ne mogu priuštiti.

Tik uz more raste njihov vrt

Cveće iz vrta Nina Blaće prodaje u svojoj cvećari, dok je povrće namenjeno isključivo njihovoj porodici.

- Volimo prirodu i želimo sami da imamo svoju hranu, jer danas nikad ne znaš šta sve sadrži ono što kupiš u prodavnici - dodaje Vice Rossini.

Kako kažu, trude se da što manje kupuju povrće, ali ponekad se i to mora.

- Ne može se biti potpuno nezavisan. Uglavnom dozvolim da me vrt vodi u kuvanju i u onome što jedemo. Dolazim u vrt i krećem od onoga što imam - ističe Nina.

Foto: Facebook/Gospa van grada

Vice objašnjava kako pripremaju gredice:

- Prvo očistimo zemljište od korova i tvrdokornih biljaka da ne bi ponovo izrasle. Na dno stavljamo mleveno granje, reciklirano od stabala koje imamo, smokve, masline, šta god nam je pri ruci. Preko toga ide malč, suvi ili zeleni, a zatim završni sloj zemlje i kompost. Ovako pripremljena gredica ne zahteva okopavanje i može ostati u dobrom stanju i do pet godina.

Nina dodaje kako u vrtu traži balans između reda i divljine:

- Trudim se da biljka ima svoj prirodan životni ciklus. Ponekad je teško postići taj balans, kao na primer kod amaranta, ne izgleda uvek lepo, ali je hrana za ptice, pa želim da završi svoj ciklus i da sjeme bude bolje za narednu godinu.

Moj tata je u početku uvek pitao kakve su to trave. Ljudi su prolazili i govorili:

- Vidi što kopaju, pa to liči na groblje! Iza nas je šetnica, ljudi šetaju, a sada mi dolaze i pitaju za savete, kako je uvek sve zeleno, čime zalivam... Zanimljivo je pratiti kako se ljudi raduju zajedno sa mnom našem vrtu - kaže Nina.

Foto: Shutterstock

Ipak, mnogi vide samo zemljište, a ne vrt, i rado bi ga izgradili. Ponude su vrtoglavo visoke.

- Ljudi stalno prolaze i pitaju da li se prodaje. Agencije nude gradnju zgrada i penthaus za nas - objašnjava Vice.

Jedan od razloga zašto nikada ne bih prodala ovaj teren je taj što želim da moj sin jednog dana kaže:

- Ovo je vrt koji je moja mama napravila. Napravićemo ovde malu kućicu koja će biti u skladu sa vrtom. Kod nas prvo ide vrt, a zatim sve ostalo, za razliku od današnje prakse gde se prvo gradi objekt, pa tek onda planta zelenilo. Želimo da život bude u skladu s prirodom i da zaista uživamo u vrtu i divimo se svemu što nam priroda pruža - ističe Nina.

Za njih, zemlja pored mora i sunca ima još jednu vrednost, neprocenjiva je.