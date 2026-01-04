Stanodavac ne želi da izda stan devojci jer ima dečka

Savezni sud Nemačke (BGH) tokom 2026. godine odlučivaće o nizu važnih predmeta koji bi mogli značajno da utiču na svakodnevni život velikog broja građana. Među pitanjima koja će se naći pred sudom su ostvarivanje zarade putem podzakupa stanova, klimatske tužbe protiv automobilske industrije, kao i slučajevi diskriminacije na tržištu iznajmljivanja nekretnina.

Diskriminacija pri traženju stana

Krajem januara na dnevnom redu Saveznog suda naći će se i slučaj koji se odnosi na diskriminaciju prilikom potrage za stanom. U pitanju je žena sa pakistanskim imenom koja je od posrednika dobijala isključivo odbijenice, dok joj je, nakon slanja potpuno iste prijave sa nemačkim imenom, odmah ponuđen termin za obilazak stana.

Sud u Darmštatu već je doneo odluku kojom je agentu naloženo da isplati odštetu od 3.000 evra. Savezni sud sada treba da odluči da li za ovakav vid diskriminacije odgovornost snose i posrednici u prometu nekretnina ili isključivo vlasnici stanova. Odluka se očekuje 29. januara.