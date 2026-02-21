Slušaj vest

Posetu istočnoj Srbiji nastavljamo u Knjaževcu, u selu Sastavak, gde smo jutros razgovarali sa više od 70 predstavnika mesnih zajednica. Uvek je dobro kada od ljudi koji su stalno na terenu, među svojim sugrađanima, čujete šta su teme koje građane najviše interesuju, šta ih najviše tišti, šta je to što lokalna i republička vlast treba da preduzmu kako bi oni živeli bolje.

U prethodnom periodu je mnogo toga urađeno u Knjaževcu, a sa radovima se nastavlja i u narednom periodu. U Knjaževcu su planirani različiti projekti, poput kompletne adaptacije brojnih ulica, izgradnje kotlarnice na komprimovani gas, izgradnja pešačke i biciklističke staze, sanacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i čišćenje vodotokova na Staroj planini, unapređenje vodovodne i kanalizacione mreže u knjaževačkim selima…

Brojne nove predloge i ideje smo danas čuli od predstavnika mesnih zajednica, i oni će biti pažljivo analizirani u narednom periodu, kako bismo zajedno doprineli daljem poboljšanju kvaliteta života u Knjaževcu.

