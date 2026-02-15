Slušaj vest

On je sa kolegom iz Azerbejdžana razgovarao o daljem unapređenju ekonomske saradnje dve zemlje, kao i o aktuelnim projektima, naveo je Mali na Instagram nalogu.

"Azerbejdžan je naš pouzdan partner, sa kojim negujemo izuzetno prijateljske odnose, i u tom smislu vidimo prostora za dalje unapređenje saradnje, posebno u oblastima energetike, IKT, trgovine i poljoprivrede", istakao je Mali.

Ocenio je da je u vremenima velikih globalnih neizvesnosti važno da Srbija ima strateške partnere na koje može da se osloni, što je danas, kako je naveo, posebno važno u kontekstu energetske sigurnosti.

"Ostajemo posvećeni politici saradnje, mira i ekonomskog povezivanja, jer je to jedini način da uspešno odgovorimo na sve izazove savremenog sveta", rekao je Mali.