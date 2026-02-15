Slušaj vest

Njihova delatnost obuhvata projektovanje, izgradnju po sistemu "ključ u ruke", rekonstrukciju i modernizaciju, kao i dugoročno održavanje i optimizaciju industrijskih parnih kotlarnica i energetskih postrojenja.

"Naši klijenti su gradske toplane, termoelektrane i fabrike iz prehrambene, hemijske, drvne i drugih industrija. Preporučuje nas dobra reputacija, dugogodišnje prisustvo na tržištu i sposobnost da rešavamo najkompleksnije zahteve", izjavio je Miloš Delikladić projekt menadžer kompanije za Biznis.rs.

Prihodi stalno rastu

Najveći uspeh u prethodne dve godine, prema Delikladiću, jeste kontinuirano povećanje prihoda i osvajanje ključnih energetskih projekata u Srbiji, regionu i na međunarodnom nivou.

"Strateški smo proširili usluge kako bismo klijentima ponudili dugoročno isplative i ekološki prihvatljive alternative. Modernizacijom postojećih postrojenja pomažemo im da značajno poboljšaju energetsku efikasnost", dodaje on.

Inflacija i rast cena energenata nisu zaobišli ni ovu industriju. MIK Projekt se prilagodio fokusom na energetsku efikasnost i optimizaciju troškova klijenata.

"Razvili smo detaljne analize povrata investicije, pokazali da ulaganje u efikasne kotlove nije luksuz, već nužnost. Interno smo optimizovali lanac snabdevanja i upravljanje rizicima cena", objašnjava Delikladić.

Nedostatak kvalifikovane radne snage

Hroničan nedostatak kvalifikovane radne snage izdvajaju kao trenutno najveći problem u organizaciji poslovanja.

"Najveći izazov je nedostatak kvalifikovane inženjerske i terenske radne snage. U našoj oblasti potrebni su stručnjaci sa specifičnim znanjem i iskustvom, a njih je teško pronaći", kaže Delikladić.

Drugi problem je volatilnost cena čelika, opreme i energenata, što kompanija prevazilazi strategijom ranih nabavki i fiksiranja cena u ranim fazama ugovaranja.

MIK Projekt gradi rast na četiri stuba: vertikalna integracija – end-to-end usluge od dizajna do održavanja, inovacija i održivost – ulaganje u zelene tehnologije i obuku kadra, nova tržišta – širenje na međunarodna tržišta, prihod od održavanja – jačanje segmenta dugoročnog održavanja i optimizacije.

"Naš cilj je da rastemo kroz kompleksnost, rešavajući probleme koje drugi ne mogu", naglašava Delikladić.

Uspešnim poslovanjem u kontinuitetu od sedam decenija, ne može da se pohvali mnogo firmi, kako u zemlji, tako i u svetu. Delikladić je svestan te činjenice i ističe je.

"Najponosniji smo na sedam decenija nasleđa, na naš tim inženjera i na doprinos industriji. Naši projekti čine kičmu operacija klijenata, omogućavajući im pouzdanu proizvodnju, uštedu energije i smanjenje ekološkog otiska", zaključuje Delikladić.