Za realizaciju ovih mera Grad je, u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike, izdvojio ukupno 17 miliona dinara.

Kako je izjavio Miloš Mišković, predsednik Komisije za energetsku sanaciju Grada Sremske Mitrovice, interesovanje građana i ove godine je najveće za zamenu stolarije, što potvrđuje da je upravo ta mera najtraženija kada je reč o poboljšanju energetske efikasnosti domaćinstava.

- Sa zadovoljstvom mogu da najavim današnje potpisivanje ugovora sa našim sugrađanima. Potpisujemo 93 ugovora za mere energetske sanacije. Više od 50 ugovora odnosi se na zamenu stolarije, oko 15 na zamenu kotlova, dok je deo sredstava opredeljen i za solarne elektrane - rekao je Mišković.

Foto: Dijana Šćekić

On je najavio i da će novi javni poziv za subvencionisanje mera energetske sanacije biti raspisan do kraja ove nedelje, a da će konkurs trajati do utroška sredstava. Kako je istakao, Grad je već obezbedio značajna sredstva za ove namene i u 2025. godini, a prijave će najverovatnije početi od prvog narednog ponedeljka.

Novina u odnosu na prethodne konkurse jeste to što će se novi javni poziv posebno odnositi na socijalno ugrožene kategorije stanovništva, koje će imati mogućnost da konkurišu za subvencije koje zajednički obezbeđuju Grad i Ministarstvo.

Foto: Dijana Šćekić

Jedan od korisnika programa, Dejan Stamatović iz Sremske Mitrovice, istakao je da mu ova podrška predstavlja nastavak već započetog procesa unapređenja energetske efikasnosti doma.

- Prijavio sam se još 2020. godine, a realizacija je bila 2021. Tada sam zamenio deo prozora, dok danas završavam kompletnu sanaciju stolarije na porodičnoj kući u naselju Jovice Trajković. Ova podrška mi ne znači samo finansijski, već i zbog sigurnosti da iza svega stoje država i grad, i da će radovi biti izvedeni kvalitetno i u roku - rekao je Stamatović.

Podsetimo, Grad Sremska Mitrovica je 25. novembra 2024. godine raspisao javni poziv za subvencionisanje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova, sa budžetom od 17 miliona dinara. Konkurs je otvoren 5. decembra, a traje do 3. februara 2025. godine ili do utroška sredstava.

Pravo na učešće imaju vlasnici legalnih stambenih objekata koji u njima žive i redovno izmiruju porez na imovinu. Subvencije obuhvataju zamenu stolarije, postavljanje termoizolacije, zamenu kotlova i ugradnju sistema za korišćenje obnovljivih izvora energije, uz mogućnost sufinansiranja u iznosu od 50, 60 ili 65 odsto, u zavisnosti od izabranog paketa.

Program energetske efikasnosti ostaje jedna od ključnih lokalnih mera za smanjenje potrošnje energije i dugoročno smanjenje troškova domaćinstava u Sremskoj Mitrovici.