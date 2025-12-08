Slušaj vest

Sreten Grujić, poljoprivrednik iz Majura kod Šapca, ove godine je dva puta brao maline na svojoj njivi površine jednog hektara.

Prvi put, letos, a drugi put u novembru, pa su se ukućani i kupci sve do nedavno sladili Sretenovim svežim sočnim i slatkim malinama.

Iskusni malinari prvo će pomisliti da je Sreten brao maline jesenjih sorti koje rađaju sve do mrazeva i prvog snega, a ne sorte "vilamet" koja za berbu dospeva u junu.

- Događalo se i ranije da rodi dva puta u godini i to kada je toplija jesen. Prvi rod je bio dobar, a od drugog smo nabrali i preko društvenih mreža prodali oko 300 kilograma - rekao je Sreten.

Tačno je da se čuda događaju zbog promene klime, ali drugoj berbi su doprineli Sreten i ukućani koji su maline od avgusta dobro negovali.

- Na poslovima u malinjaku angažovana je cela porodica. Sve radimo ručno, tretiramo bio-preparatima, a od hemije koristimo samo veštačko đubrivo. Dobrog roda nema bez zalivnog sistema, ali ni bez motike - kaže Sreten.

Domaćinstvo Grujića malinarstvom se bavi duže od tri decenije, od kako su se iz Ljubovije doselili u Mačvu. Nisu odustajali ni kada su zbog niskih otkupnih cena bili na gubitku i veruju da se rad i upornost uvek isplate.