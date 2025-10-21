Slušaj vest

Iako je ovog leta cena kupina bile zadovoljavajća, prinosi su zbog vremenskih neprilika bili znatno manji. Međutim, porodica Radosavljević iz dragačevskog sela Kotraža pronašla je način da nadmudri prirodu.

Oni od sada maline i kupine uzgajaju u plastenicima, pa berba ovog voća kod njih traje sve do Božića, bolji su prihodi i minimalna zavisnost od vremenskih uslova.

- Ideja je bila suprugova, on je želeo da postavimo plastenike. U početku smo razmišljali o cveću, ali nam se malina dopala, posebno kada smo pronašli tu specifičnu sortu enrosadiru i videli da lepo rađa u zatvorenom prostoru. Kasnije je došla i kupina, kaže za RINU domaćica Slavica.

Foto: RINA

Proizvodnja u plastenicima, ističu, jeste zahtevnija, ali se višestruko isplati jer je prodaja mnogo bolja i potražnja veća.

- Kupina je trenutno 900 do 950 dinara, malina oko 750, zavisi od ponude. Sve ide u svežem stanju za Beograd, imamo stalnog kupca koji preuzima robu u gajbama i distribuira je po pijacama. Sa njima sarađujemo od samog početka i jako smo zadovoljni, rekla je Slavica.

Kupina iz plastenika Foto: RINA

Od ove inovativne proizvodnje maline i kupina u plastenicima, koristi imaju i sezonski radnici koji sada mogu da zarade i van standardne letnje sezone.

- Da nema malina i kupina u plastenicima, mi sezonci ne bismo imali gde da radimo. Ovako berba traje do prvih mrazeva, a posao je mnogo lakši. Kupina je drugačije raspoređena, što nam olakšava posao, pritom jako je korisno što ima voća za berbu u ovom periodu godine, objašnjavaju berači.

Proizvodnja maline i kupina u plastenicima Foto: RINA

Zadovoljni postignutim rezultatima, Radosavljevići planiraju da u skorijoj budućnosti prošire proizvodnju i na drugo crveno voće koje će gajiti u kontrolisanim uslovima.