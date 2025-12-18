Trgovci u Srbiji počeli da naplaćuju i kese za voće: "Pa hoću li zrno po zrno pasulja da nosim u ruci na vagu da merim"
"Zrno po zrno pogača, dinar po dinar palača" kaže poznata narodna izreka, koje su se izgleda setili u jednom poznatom trgovinskom lancu koji godinama posluje u Srbiji, jer su počeli da naplaćuju po dinar i za tanke, providne plastične kese za voće.
Iako cena kesa nije visoka potrošači su i te kako neprijatno iznenađeni ovim potezom i glasno negoduju zbog toga.
- Jednom nedeljno obavezno idem u kupovinu u market na Banjici. Cene namirnica koje pazarim znam otprilike, a neke i u dinar. Obično sa sobom nosim ceger, ali pošto sam juče u market ušla u povratku sa posla morala sam da uzmem kesu. Dolazim na samouslužnu kasu i vidim zalepljeno obaveštenje da kesa za voće od sada košta jedan dinar.
Pobesnela sam. Pa nećemo valjda jabuke i šljive da nosimo u šakama do kase. I kako da ih izmerimo. Glavicu kupusa mogu da uzmem i stavim u korpu, ali kako će kupci paradajz i drugo sitnije povrće i voće da nose u rukama i mere na vagi. I kako da kupim pasulj, nek mi objasne. To je sramota i neviđena alavost - kaže N.S. čitateljka Kurira.
Ona dodaje da je tek na kasi shvatila da se tanke zelene kese za voće i povrće naplaćuju po dinar.
- Kucala sam jedan po jedan artikal, otkucala i jednu kesu od 20 dinara. Kad sam završila račun na ekranu se pojavilo obaveštenje sa cenama tri vrste kesa - one od dinar, 20 i mislim 30 i nešto dinara. Nisam imala kud nego da platim. Kad sam izašla oko sebe sam čula druge kupce kako komentarišu: "Jedan dinar nije ništa, ali dinar po dinar... Kako ih nije sramota".
Zoran Nikolić, potpredsednik Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača ističe za Kurir da trgovac čini ozbiljan propust ako potrošače nije obavestio da se plastične kese naplaćuju.
- Ako potrošač nije obavešten da se ta kesa naplaćuje onda je to ozbiljan propust trgovca. S druge strane, prema našim informacijama i dalje postoje one providne bele kese bez ručki koje su na raspolaganju potrošačima bez ikakve naplate. Naplaćuju se samo zelene kese sa ručkama iznad kojih mora da stoji obaveštenje da se naplaćuju i mora da bude istaknuta cena tih kesa po komadu. Ukoliko cena nije jasno istaknuta onda je to propust - ističe Nikolić.