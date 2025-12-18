Slušaj vest

"Zrno po zrno pogača, dinar po dinar palača" kaže poznata narodna izreka, koje su se izgleda setili u jednom poznatom trgovinskom lancu koji godinama posluje u Srbiji, jer su počeli da naplaćuju po dinar i za tanke, providne plastične kese za voće.

Iako cena kesa nije visoka potrošači su i te kako neprijatno iznenađeni ovim potezom i glasno negoduju zbog toga.

- Jednom nedeljno obavezno idem u kupovinu u market na Banjici. Cene namirnica koje pazarim znam otprilike, a neke i u dinar. Obično sa sobom nosim ceger, ali pošto sam juče u market ušla u povratku sa posla morala sam da uzmem kesu. Dolazim na samouslužnu kasu i vidim zalepljeno obaveštenje da kesa za voće od sada košta jedan dinar.

Pobesnela sam. Pa nećemo valjda jabuke i šljive da nosimo u šakama do kase. I kako da ih izmerimo. Glavicu kupusa mogu da uzmem i stavim u korpu, ali kako će kupci paradajz i drugo sitnije povrće i voće da nose u rukama i mere na vagi. I kako da kupim pasulj, nek mi objasne. To je sramota i neviđena alavost - kaže N.S. čitateljka Kurira.

Ona dodaje da je tek na kasi shvatila da se tanke zelene kese za voće i povrće naplaćuju po dinar.

Trgovinski lanac naplaćuje zelene kese za voće 1 dinar Foto: PrintsceenFacebook Efektiva

- Kucala sam jedan po jedan artikal, otkucala i jednu kesu od 20 dinara. Kad sam završila račun na ekranu se pojavilo obaveštenje sa cenama tri vrste kesa - one od dinar, 20 i mislim 30 i nešto dinara. Nisam imala kud nego da platim. Kad sam izašla oko sebe sam čula druge kupce kako komentarišu: "Jedan dinar nije ništa, ali dinar po dinar... Kako ih nije sramota".

Zoran Nikolić, potpredsednik Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača ističe za Kurir da trgovac čini ozbiljan propust ako potrošače nije obavestio da se plastične kese naplaćuju.