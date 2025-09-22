Slušaj vest

Odlazak u prodavnicu je u poslednjih par godina postao izvor stresa za sve veći broj građana, zbog rastućih cena hrane. Nekada ranije moglo se kupiti mnogo više za mnogo manje. Uprkos tome što inflacija raste već godinama, dogodio se preokret u Nemačkoj koji je sigurno, makar na kratko, olakšao kućni budžet stanovnika te zemlje u kojoj živi više stotina hiljada Hrvata, piše Dnevno.hr.

Cene hrane su od 2020. godine porasle za više od 35 odsto, ali postoje i neke prijatne promene. Naime, neki proizvodi su postali iznenađujuće jeftini.

Maslac je možda najbolji primer za to. Kupci su u oktobru prošle godine morali da plate čak 2,39 evra za pakovanje od 250 grama najjeftinijeg maslaca robne marke, dok taj isti proizvod sada košta samo 1,79 evra. Nemački mediji navode da je Lidl bio prvi koji je snizio cenu za 20 centi, a konkurenti su sledili taj primer. Nedavno je postao jeftiniji za 50 centi i u lancima Aldi, Edeka i Rewe. Organski maslac i biljne alternative takođe koštaju znatno manje.

Padaju cene povrća

Stanovnici Nemačke imaju još razloga za radost, jer se snižavaju i cene drugih osnovnih namirnica. Pala je cena tosta od celog zrna pšenice. Ranije se plaćao oko 1 evro, dok se sada može kupiti za oko 80 centi po pakovanju od 500 grama.

Ljubitelji krompira takođe su došli na svoje, jer su cene tog omiljenog povrća pale za 11,2 odsto. Promene na bolje vide se i kod šargarepe i luka. Prosečna cena šargarepe pala je sa 1 evra na 0,92 evra u poslednjih nekoliko nedelja.

Podaci Saveznog ministarstva poljoprivrede, hrane i unutrašnjih poslova (BMEL) navode da je luk pojeftinio za nekoliko centi.

Pad cena maslinovog ulja

Ljubitelji maslinovog ulja imaju najviše razloga za radost, jer su cene pale čak oko 21,1 odsto od juna 2024. Flaša od 750 mililitara bila je i do 3 evra jeftinija nego prošle godine, izveštavaju nemački mediji. Razlog tako drastičnom padu cena je dobar rod. Beleži se i pad cena meda. On je u 2024. godini koštao oko 3 evra po tegli, dok se u aprilu ove godine mogao naći u prodavnicama po ceni od 2,49 evra.

Uprkos svemu, stručnjak za Fenix-magazin navodi da je trenutno sniženje samo “kap u moru”.