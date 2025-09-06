Slušaj vest

Pad cena varira, ali uglavnom iznosi između 15 i 20 odsto. Na primer, cena određenog kačkavalja je pala za čak 216 dinara, dok su cene pirinča niže za skoro 100 dinara.

U pojedinim trgovinskim lancima kesica od 10 grama praška za pecivo pre stupanja na snagu novih mera države koštala je između 18,99 i 21,99 dinara, a sada u jednom od tih trgovinskih lanaca košta četiri puta manje, odnosno svega 4,99 dinara.

Luk je jeftiniji za više od 30 dinara, pa se sada može kupiti za 64 dinara, dok paradajz košta 146 dinara. Tikvice su koštale oko 90 dinara po kilogramu, a sada su 64 dinara.

Još jedan primer velikog pada cena je čaj od đumbira sa limunom, čija je cena sa 275 dinara pala na svega 88 dinara.

Kilogram banana umesto 230 dinara sada košta svega 185 dinara.

I kod drugih proizvoda zabeležen je pad, na primer, pirinač dugog zrna je sa 166 dinara spušten na 148, a flašica soka od 250 ml sa 210 na 202 dinara.

Tunjevina u konzervi jeftinija je znatno, oko 150 dinara po komadu.

Cena jabuka niža je za oko 40 dinara, a luka za oko 15 po kilogramu.

Makarone su jeftinije za više od 40 dinara.

Pasulj je pojeftinio za 10 dinara, sa 269 na 259 po kilogramu. Cene suhomesnatih proizvoda pale su od 20 do čak 50 dinara, u zavisnosti od proizvoda. Za više od 10 dinara niže su i cene viršli.

Pionir posni keks jeftiniji je za 12 dinara po pakovanju. Pakovanje spanaća od 300 grama jeftinije je za 5 dinara, dok je kilogram šargarepe jeftinije za 15 dinara.

Cene su niže i za mleveno meso, oko 5 dinara po kilogramu. Pirinač Benlian pre novih mera koštao je 324,99 dinara, sada košta 227,99 dinara. Jabukovo sirće Nektar 0,5 l cena je bila 184,99 dinara, sada je 134,99 dinara.

Makarona koso sečena Danubius koštala je 89,99 dinara, sada košta 75,99 dinara.

Griz pšenični dečiji C 200g koštao je pre uvođenja mera 114,99 dinara, sada košta 79,99 dinara. Kornišoni od 680g su koštali 479 dok sada koštaju 419, a kornišoni 300g koji su koštali 339 sada koštaju 257 dinara.