Samo po osnovu uštede na refinansiranju gotovinskih potrošačkih kredita po nižim kamatnim stopama, kao jedne od mera Vlade Srbije za bolji životni standard, građani će u narednih pet godina biti na dobitku od oko 40 milijardi dinara.

Ovo tvrdi Darko Stamenković, generalni direktor Sektora za kontrolu poslovanja banaka u Narodnoj banci Srbije, koji ističe da će te uštede na godišnjem nivou za građane iznositi oko osam milijardi dinara.

Stamenković je kazao da su banke pozitivno reagovale na dopis NBS i da će najkasnije do 15. septembra predstaviti svoju ponudu, a ove mere će biti na snazi najmanje 12 meseci.

- Istovremeno NBS očekuje da banke ponude građanima gotovinske potrošačke kredite do iznosa od milion dinara, a da krediti za refinansiranje tih gotovinskih potrošačkih kredita po ovim povoljnijim uslovima budu bez ograničenja iznosa u bankama u kojima su građani iste i uzeli. S tim u vezi procena NBS je da će samo po osnovu refinansiranja gotovinskih potrošačkih kredita pozitivni efekti za građane u narednih pet godina iznositi do 40 milijardi dinara, što je u proseku godišnje oko osam milijardi dinara - rekao je Stamenković za Kurir televiziju.

Darko Stamenković, generalni direktor Sektora za kontrolu poslovanja banaka u Narodnoj banci Srbije Foto: Shutterstock, Kurir TV

On ističe da u NBS očekuju da će banke pripremiti ponude za zaposlene i penzionere s primanjima do 100.000 dinara u skladu s dopisom koji im je NBS uputila.

- Očekivanje NBS jeste da banke koje odobravaju gotovinske i potrošačke, odnosno stambene kredite snize kamatne stope za nove gotovinske i potrošačke za tri procentna poena, s donjom granicom od 7,5 odsto. Da za posebne gotovinske i potrošačke kredite koji su namenjeni penzionerima snize kamatne stope takođe za tri procentna poena na donju granicu od 10,5 odsto, a tu se radi o posebnim kreditima koji imaju u sebi uključeno životno osiguranje - rekao je Stamenković za Kurir televiziju.

Da su građani jedva dočekali ovu novu meru države jer im donosi velike uštede, potvrđuje i navala na ove vrste kredita u Banci.

Poštanska štedionica, koja je 15 dana ranije, već od 1. septembra, izašla s čak povoljnijom ponudom od one koju je zahtevala NBS.

Od ponedeljka, kada je Banka Poštanska štedionica startovala sa odobravanjem jeftinijih kredita, građani su je zatrpali sa zahtevima za odobrenje neke od vrsta kredita na koje se odnosi mera Vlade Srbije za snižavanje kamatnih stopa zaposlenima i penzionerima s mesečnim prihodom do 100.000 dinara.

Tako je do srede do 12 sati ova banka primila 2.080 zahteva za jeftine kredite, od kojih je odobreno 446, u ukupnom iznosu od 218 miliona dinara. Kako za Kurir ističu u toj banci, veliko interesovanje klijenata vlada za gotovinske kredite s kamatnom stopom od 5,99% (očekivana kamatna stopa NBS 7,50%), što je za ceo procentni poen niže od julske ponude BPŠ banke, kao i za gotovinske kredite uz osiguranje života s nominalnom kamatom od 9,99%, što je za 0,51 procentni poen niže od očekivane stope NBS (10,50%) ili čak 3,51 procentni poen niže u odnosu na standardnu julsku ponudu BPŠ banke.

Bojan Kekić, predsednik Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica. Foto: Banka Poptanska štedionica