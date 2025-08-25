Slušaj vest

Narodna banka Srbije objavila je sve detalje o uslovima pod kojima će penzioneri i zaposleni sa primanjima do 100.000 dinara moći da se zadužuju kod banaka u narednih godinu dana.

Kako ističu iz Centralne banke, nakon sprovedene sveobuhvatne analize uslova pod kojima banke u Srbiji odobravaju stanovništvu gotovinske, potrošačke i stambene kredite i razmatranja najboljih potencijalnih rešenja, naložili su bankama koje u okviru svojih aktuelnih ponuda klijentima odobravaju potrošačke i gotovinske kredite u dinarima, kao i stambene kredite, da do 15. septembra 2025. godine svoje aktuelne ponude ažuriraju tako da zaposlenim licima i penzionerima sa redovnim mesečnim primanjima do 100.000 dinara, ponude te svoje kreditne proizvode pod povoljnijim uslovima.

Narodna banka Srbije se na ovakve mere, u skladu sa svojom regulatornom i supervizorskom funkcijom, odlučila kako bi se kreirao ambijent u kojem određenim kategorijama fizičkih lica krediti više neće biti teško dostupni, odnosno da bi stvorila ambijent u kojem će građani moći da koriste ove bankarske proizvode uz nesmetanu redovnu otplatu kredita.

- Mere koje donosimo uvek sagledavamo iz tačke opšteg interesa koji je dugoročno održiv, i motiv za svaku našu odluku jeste da olakšamo život i poslovanje svim našim građanima i privredi. Za Narodnu banku Srbije nezavisnost nikada nije značila izolovanost od države i ekonomske politike koju vode predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i Vlada Srbije. I ove mere donosimo kako bismo zaštitili i unapredili životni standard naših građana, pre svega onih sa nižim primanjima - izjavila je povodom novih mera Narodne banke Srbije guverner Jorgovanka Tabaković.

Navedeni kreditni proizvodi pod povoljnijim uslovima biće objavljeni kao posebna ponuda banaka na njihovim internet prezentacijama, a ovim merama biće omogućeno povoljnije zaduživanje za više od 50% zaposlenih lica i najveći broj penzionera. Ti proizvodi podrazumevaju:

- dinarske potrošačke i gotovinske kredite u iznosu do 1.000.000 dinara,

- dinarske kredite za refinansiranje gotovinskih i potrošačkih kredita u

toj banci bez ograničenja iznosa,

- posebne gotovinske kredite do 1.000.000 dinara i kredite za refinansiranje koji se odobravaju penzionerima sa uključenim životnim

osiguranjem

- stambene kredite namenjene kupovini prve stambene nepokretnosti.

Narodna banka Srbije očekuje da nominalne kamatne stope na gotovinske i potrošačke kredite, kao i na kredite za refinansiranje tih kredita budu za tri procentna poena niže (sa donjom granicom kamatne stope do 7,5%) u odnosu na prosečne kamatne stope po kojima su banke odobravale ovu vrstu kredita u julu 2025. godine.

Očekivanje Narodne banke Srbije je i da za posebne gotovinske kredite i kredite za refinansiranje koji se odobravaju penzionerima sa uključenim životnim osiguranjem, nominalne kamatne stope budu za 3 procentna poena niže (sa donjom granicom kamatne stope do 10,5%) u odnosu na prosečnu nominalnu kamatnu stopu po kojoj je banka odobravala te gotovinske kredite u julu mesecu 2025. godine.

U pogledu stambenih kredita, očekivanje je da nominalna kamatna stopa bude niža za do 0,5 procentnih poena u odnosu na prosečnu nominalnu kamatnu stopu po kojoj je konkretna banka odobravala stambene kredite u okviru standardne ponude u julu mesecu 2025. godine.

Takođe, očekuje se da se prilikom odobravanja ovih kredita ne naplaćuju naknade za obradu kreditnih zahteva, kao i da krediti budu u ponudi banke najmanje 12 meseci. Činjenica da će ovi krediti biti dostupni u ponudi najmanje 12 meseci, pruža građanima više vremena i mogućnosti za planiranje i donošenje odluka, a neplaćanje naknade za obradu kreditnih zahteva smanjuje dodatne troškove, čineći kredite pristupačnijim.

Procena Narodne banke Srbije jeste da će ušteda za građane u delu ukupnih gotovinskih i potrošačkih kredita po ovom osnovu u narednih pet godina biti i do 40 milijardi dinara, pri čemu bi ušteda u prvoj godini otplate kredita iznosila i do 12 milijardi dinara.

Takođe, rata kredita građana po pojedinačnom gotovinskom kreditu po ovom osnovu bila bi manja i do 16% u odnosu na standardnu ponudu nekih banaka, odnosno ušteda za ceo period otplate kredita bi iznosila i preko 200.000 dinara. Dodatno, rata kredita građana po pojedinačnom stambenom kreditu po osnovu niže kamatne stope bi bila manja i do 6% u odnosu na ratu kredita po trenutnoj kamatnoj stopi koje nude neke banke, odnosno za ceo period otplate kredita ušteda bi iznosila i preko 9.000 eura.

Iz NBS ističu da će pratiti sprovođenje ovih mera i analizirati njihov efekat na bankarski sektor, a ukoliko bude potrebno, revidirati date preporuke.

"Prilikom donošenja svih mera Narodna banka Srbije uvek u vidu ima dugoročno održiv opšti interes koji ima uporište u pravičnom odnosu prema ljudima, poziciji Srbije kao države koja ima svoj suverenitet i želi da održi povoljan ambijent za sve tržišne učesnike. Konsolidacija banaka u Srbiji donela je veću stabilnost i koristi za građane, uz efikasnije usluge i rekordnu štednju. Niko, pa ni banke, ne bi trebalo da postoje samo zbog sebe, već zbog klijenata i jedino u toj interakciji, gde se prožima interes svih, može da se očuva i unapređuje postignut uspeh. Uvođenjem posebnih kreditnih proizvoda namenjenih zaposlenima i penzionerima sa nižim primanjima, povećava se mogućnost dobijanja kredita po povoljnijim uslovima, a građanima ostaje veći raspoloživi dohodak za ostale životne potrebe. Smanjenje kamatnih stopa, pre svega za građane sa nižim primanjima, i do tri procentna poena u odnosu na standardne uslove kod gotovinskih i potrošačkih kredita, odnosno do 0,5 procentnih poena kod stambenih kredita, direktno utiče na manje mesečne rate i ukupne troškove kredita građana. Dodatno, novi stambeni krediti sa nižim kamatnim stopama olakšaće našim građanima da ostvare pravo na sopstveni dom - ističe guverner Jorgovanka Tabaković.

Prema njenim rečima preduzete aktivnosti će doprineti povećanju dostupnosti finansijskih usluga, unapređenju kreditne aktivnosti i podsticanju poverenja u bankarski sektor, u zajedničkom interesu svih učesnika na tržištu.