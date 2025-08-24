Slušaj vest

Predsednik SrbijeAleksandar Vučićizjavio je danas da će biti smanjene kamatne stope na gotovinske, potrošačke i stambene kredite u Srbiji.

On je, na predstavljanju novih ekonomskih mera, rekao da kamatna stopa na gotovinske kredite neće smeti da pređe 7,5 odsto, a da će je Poštanska štedionica spustiti čak na 5,99 odsto.

Naveo je da će smanjenje da se odnosi na zaposlene sa primanjima do 100.000 dinara, gde se nalazi 64,3 odsto radnika, kao i na penzionere sa primanjima do 100.000, gde je 92 odsto penzionera i istakao da će se gledati da se smanjenje kamatnih stopa odnosi na sve penzionere da se preostalih osam odsto ne bi osetilo ugroženim i ostavljenim.

"Verujem da ćemo do četvrtka doneti i takvu odluku. Još nismo taj dogovor postigli. Pregovaramo, u četvrtak će biti uredba i po tom pitanju, ali računajte slobodno da će se odnositi na sve penzionere i zaposlene sa primanjima do 100.000 dinara", naveo je predsednik.

Govoreći o gotovinskim kreditima, rekao je da će kamatne stope na njih biti snižene sa 10,85 do 11,35, koliko su sada, na najviše 7,5 odsto, a da će Banka Poštanska štedionica imati kamatu od 5,99 odsto.

"Gotovinske kredite možete da uzmete do milion dinara. Gotovo 9.000 evra. Kamatna stopa ne sme da pređe 7,5 odsto, dakle spuštamo je za više od tri indeksna poena", ukazao je Vučić.

Istakao je da je u razgovorima sa Poštanskom štedionicom dogovoreno da će ona da spusti stopu čak na 5,99 odsto.

"Možete li da verujete da imate gotovinski kredit na 71 mesec, to je 6 godina, ali se ne kaže 72 meseca zbog nekog pravila Narodne banke. Uzmete milion dinara, godišnja kamatna stopa 5,99. Nikada u istoriji to nismo imali. Najjeftinije pozajmljujete novac, koji može penzionerima da služi da obnove svoje sobe, kuhinje, pomoćne objekte, koji zaposlenima može da znači da unesu nameštaj u svoj stan, novi, stari, obnovljeni, bilo šta, da kupe automobil, da kupe šta god žele za taj novac. Dakle, do milion dinara, kamata u Poštanskoj štedionici 5,99, a maksimalna kod ostalih do 7,50. Sa 10,85 na 7,50. Sa 10,50 na 5,99. Neverovatno", rekao je Vučić.

Dodao je da će se na tih milion dinara, odnosno 9.000 evra kredita sa novim kamatnim stopama uštedeti najmanje 2.130 evra, a možda i 4.000 evra.

Predsednik je naveo da će mere u vezi sa kamatnim stopama najvećim delom da se odnose na srednji stalež i ocenio da je stopa siromaštva trenutno najniža u Srbiji otkako ona postoji kao moderna država, ali da i dalje ima ljudi koji slabije žive i koji su siromašni.

"Svake godine taj broj se smanjuje i nastavićemo da radimo na njegovom smanjenju, ali ovo se odnosi najvećim delom na srednji stalež, srednji sloj. Prosečna plata u Srbiji u maju je bila 107.500 dinara, a medijalna plata 83.525 dinara. Šta znači medijalna plata za ljude koji ne znaju? To znači da 50 odsto građana prima manje od 83.525 dinara, što znači da imamo veliki broj građana koji imaju velike plate, preko 150, 200, 300 i 500.000. Zato je ta prosečna plata značajno veća i zato ona nije na sredini, zato ona nije na 50 odsto, nego iznad toga", rekao je on.

Dodao je da postoji značajno raslojavanje i da se ovim merama želi pomoći onima koji pripadaju srednjem sloju i koji su siromašniji.

Vučić je naveo i da je bilo predviđeno da se sniženje kamatnih stopa odnosi na radnike koji imaju do 90.000 dinara, gde je 54,3 odsto zaposlenih, ali da je ta odluka promenjena i granica podignuta na 100.000 dinara.

Za penzionere je bilo predviđeno da granica bude primanje od 90.000 što bi, prema sadašnjim podacima, obuhvatilo 89 odsto najstarijih, ali je i za njih povećano na 100.000 dinara i obuhvatiće 92 odsto penzionera, a radiće se na tome da obuhvati sve penzionere.