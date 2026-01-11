Slušaj vest

Na ovim prostorima, gde se energetska tranzicija često meri godinama čekanja, inspiracija su lideri koji je izdvajaju brzinom delovanja. Kamala Mujezinović Šantić koja je rukovodilac Sektora za razvoj projekata u kompaniji New Energy Solutions, pripada toj novoj generaciji stručnjaka. Ona je jedna od injžerki godine u Srbiji.

Kamala je postavila nove prakse u proceni resursa koristeći LIDAR tehnologiju i realizujući prvo samostalno merenje vetropotencijala u Srbiji. Za nju kažu da redefiniše pojam liderstva u sektoru koji se i dalje često opisuje kao tradicionalno muški. Ima i poruku za mlade - pratite trendove jer je ovo "zlatno doba energetike".

Šta je za Vas značio konkurs "Inženjerka godine"?

- Konkurs „Inženjerka godine“ za mene je predstavljao snažno osnaživanje i vidljivo prepoznavanje žena u oblasti koja je tradicionalno dominantno muška. Energija, podrška i pozitivne vibracije koje smo kao finalistkinje delile nešto su što do sada u svojoj karijeri nisam doživela. Deliti binu sa ženama od kojih je svaka izuzetan primer uspeha u svojoj struci zaista je jedinstveno iskustvo i snažan podsetnik koliko znanja, hrabrosti i potencijala postoji među ženama u inženjerstvu.

Kakav je položaj žena u STEM sistemu u Srbiji?

- Položaj žena u STEM-u u Srbiji iz godine u godinu se poboljšava, ali, nažalost, i dalje zaostajemo za evropskim i svetskim prosekom. Prema dostupnim statističkim podacima, procenat žena na rukovodećim pozicijama u STEM industriji kod nas je i dalje jednocifren, što jasno ukazuje da postoji prostor za ozbiljna sistemska unapređenja.

Zašto je dobro biti žena inženjer, odnosno žena preduzetnica u Srbiji?

- S obzirom na to da nisam preduzetnica, osvrnula bih se na ulogu žene inženjera. Smatram da kombinacija analitike, logike, kreativnosti, istreniranog oka za detalje i snažnog fokusa daje dodatnu vrednost u rešavanju kompleksnih svakodnevnih izazova sa kojima se suočavamo.

Recite nam nešto o Vašem poslovnom usponu. Da li biste i zašto preporučili Vaš posao?

- „Love your job“, verujem da je izuzetno važno da mesto na kome provodimo veći deo dana bude okruženje u kome se osećamo ispunjeno i motivisano. Iz te perspektive, iz svojih „cipela“ zaista mogu da preporučim posao kojim se bavim. Radim u sektoru razvoja projekata iz obnovljivih izvora energije, sa posebnim fokusom na vetroelektrane i solarne elektrane. Posebna čar ovog posla je u tome što se proces razvoja projekata ne uči formalno na fakultetu, već podrazumeva povezivanje elektrotehnike, građevine, prava, zaštite životne sredine, menadžmenta, kao i svakodnevne komunikacije sa institucijama i ljudima. U kompaniju sam došla u martu 2020. godine na juniorskoj inženjerskoj poziciji. Nakon toga sam napredovala u okviru sektora inženjeringa, gde sam se bavila tehničkim unapređenjem projekata, a od 2023. godine prelazim u sektor razvoja i upravljanja razvojem projekata.

Šta je najteže na tom putu uspeha? Imate li savet kako prevazići te izazove i prepreke?

- Jedan od najvećih izazova je usklađivanje privatnih i poslovnih obaveza. Biti majka male dece u 21. veku, uz odgovornu rukovodeću poziciju, samo po sebi predstavlja veliki izazov. Profesionalno gledano, najviše energije zahteva usklađivanje kompleksnih tehničkih zahteva sa rokovima koji su često definisani od strane institucija, investitora i drugih zainteresovanih strana. Ipak, uz dobar plan, jasan fokus na prioritete, pravilno upravljanje rizicima i blagovremene mere mitigacije, uspeh je dostižan.

Kako vidite položaj žena na tržištu rada u Srbiji u budućnosti? Šta je potrebno unaprediti?

- Verujem da je neophodno dodatno osnaživati žene i jasno poručiti da su podjednako važne i vredne na tržištu rada. I dalje postoji značajan procenat slučajeva u kojima žene za isti posao nisu jednako plaćene kao muškarci. Pravično vrednovanje rada i transparentan karijerni razvoj morali bi biti standard koji se dosledno primenjuje.

Kakvi su Vaši profesionalni planovi za 2026. godinu?

- Fokus je na realizaciji jasno definisanih milestone-a, kao i na dodatnom jačanju saradnje sa državnim institucijama sa kojima smo svakodnevno u kontaktu. Nadam se da ćemo krajem godine biti u poziciji da planiramo i početak izgradnje novih vetroparkova i solarnih elektrana. Dodatan fokus je učenje rada na listi prioriteta.

Šta biste poručili mladim devojkama i uopšte ženama koje, možda, sledeće godine žele da izaberu buduće zanimanje, započnu karijeru ili pokrenu posao?

- Poručila bih im da veruju u sebe i u svoj izbor. Da se informišu, kako na fakultetima, tako i na tržištu rada, o tome kakve su prognoze za deficitarna zanimanja u narednih deset godina. Iz ličnog iskustva mogu da kažem da živimo u svojevrsnom zlatnom dobu energetike.

Potražnja za inženjerima, posebno u oblasti elektrotehnike, izuzetno je velika.

Veštačka inteligencija doživljava snažnu ekspanziju, potrošnja energije raste iz dana u dan i važno je prepoznati i iskoristiti prilike koje se nude.

Aerodinamički gledano, telo pčele nije stvoreno da leti. Srećom, pčela to ne zna, tako kaže stara anegdota. Poruka koju bih želela da prenesem mladima, a posebno mladim devojkama koje se trenutno nalaze na raskrsnici važnih životnih odluka o izboru profesije i budućeg zvanja, jeste sledeća: postavite svoje ciljeve visoko i ne brinite previše o „rasponu svojih krila“.

Ona će, iz dana u dan, zajedno sa vama rasti i jačati na tom putu.