Slušaj vest

Jedna od omiljenih srpskih grickalica, Smoki, mogao je zauvek da nestane. Koliko god ovo neverovatno zvučalo, takav scenario zaista je bio moguć da nije bilo srpske inženjerke Omerke Živković.

Sredinom 80-ih godina prošlog veka, u cilju modernizacije proizvodnje tadašnji "Soko Štark" uvezao je nove mašine, ali je finalni proizvod Smokija bio neprepoznatljiv. Jednostavno, ukus nije bio isti, a upravo to je tajna zbog koje je ova grickalica i dan-danas jedna od najpopularnijih, i to ne samo u Srbiji.

Kako je spašen Smoki

- Kada sam bila rukovodilac linije za proizvodnju Smokija, kupili smo novu opremu i hteli smo da povećamo kapacitet, ali Smoki na tim mašinama nije bio isti, kao što je bio na starim - prisetila se Omerka u razgovoru za Biznis Kurir.

Srećom, dogodio veliki preokret za koji je zaslužna upravo Omerka Živković. Kada je nova oprema ugrozila prepoznatljiv ukus proizvoda, Omerka je pronašla rešenje, osmislila tehničke izmene i vratila kvalitet na koji su generacije navikle. Time je sačuvala jedan od najvažnijih domaćih brendova i dala značajan doprinos srpskoj privredi.

Foto: Boba Nikolić

- Sate sam provodila pored ekstrudera (mašine za pravljenje Smokija), gledajući kako da poboljšam kvalitet, štemujući parametre. Shvatila sam šta treba izmeniti u delovima same mašine - ističe Omerka.

Usledili su ključni dani borbe za spas Smokija, a rešenje naše sagovornice se i danas primenjuje u svetu.

- Odmah sam dala predlog nacrta. Kada smo izvršili promenu delova dobili smo Smoki potpuno istog kvaliteta, kao onaj na koji su naši potrošači navikli, što je za nas bilo veliko dostignuće. Činjenica da veliki, poznati proizvođač ekstrudera sada radi proizvodnju po mom nacrtu je ono na šta sam posebno ponosna. Izuzetno mi je drago što je naš Smoki spašen - ponosno ističe Omerka.

Omerkin put

Omerka danas je menadžerka proizvodnje i LEAN menadžerka u kompaniji „Dr. Oetker“. Poreklom iz seoske porodice u manjem mestu blizu Požarevca, završila je Požarevačku gimnaziju kao Vukovac, dok je diplomirala na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,23, dobivši zvanje diplomirane inženjerke prehrambene tehnologije.

Foto: Boba Nikolić

Ove godine bila je u najužoj konkurenciji za najbolju inženjerku godine u izboru Privredne komore Srbije.

Prethodno je skoro tri decenije provela u "Soko Štarku" (sada članici "Atlantic Grupe"), u kojem je bila rukovodilac linija različitih proizvodnih programa, od linija sa 50 zaposlenih do najveće linije, poznatog "Smokija", koja je uključivala 130 ljudi.

Kako ističe, ponosna je na više stvari u svom životu, počevši od činjenice da je uspela da se obrazuje uprkos tome što potiče iz seoske sredine u kojoj nije bilo mnogo fakultetski obrazovanih ljudi, posebno žena.

Ponosna je i na profesionalna postignuća, a jedno od najznačajnijih je inovacija na proizvodnoj liniji za "Smoki“ (prepravka delova turbo ekstrudera, koju sada serijski primenjuje i najpoznatiji proizvođač ekstrudera).

Najsrećnija kad je među mašinama

Osim nagrada i pohvala za svoj rad, Omerka je posvećena zaposlenima, kroz interne obuke i angažovanja: jedno od njih je i pokretanje inicijative za uvođenje žena sa poslova fizičkog pakovanja u poslove operaterki (upravljanje mašinama), koje su do njenog dolaska u "Dr. Oetker“ radili isključivo muškarci. Kao rezultat, danas 80 odsto operaterki na pakovanju i 45 odsto svih operaterki čine žene.

- Sebe smatram praktičarkom. Volim da sam usred proizvodnje, među ljudima i mašinama. Nadam se da mogu da budem inspiracija mladim devojkama, jer ličnim primerom pokazujem kako se upornost, radoznalost, strast i kreativnost u inženjerstvu mogu spojiti sa menadžerskim veštinama i brigom o ljudima. Kroz rušenje stereotipa i promovisanje žena u tehničkim ulogama, želim svima da dajem prilike za napredak, bolji život i jednak tretman, kao i da ih podstičem da pronađu strast prema inženjerstvu i zajedničkom radu - kaže Omerka.