Profesor Mašinskog fakulteta Miloš Banjac izjavio je da smatra da su se MOL, koji je potencijalni kupac ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), i ruska strana gotovo već dogovorili oko prodaje NIS-a i da je ostalo da se završe pregovori oko cene.

Banjac je rekao da, na osnovu toga što je NIS dobio posebnu licencu Ministarstva finansija SAD do 23. januara i da je ugovoren uvoz nafte preko Jadranskog naftovoda (JANAF) i pokretanje Rafinerije u Pančevu, može se zaključiti da su dogovori oko rešenja vlasništva NIS pri kraju.

''Zašto bi Amerikanci dozvolili ovo i dovodili nas u poziciju da imamo sada bolju poziciju nego što je bilo ranije, a da nas ne pritisnu pregovorima?'', naveo je Banjac.

MOL značajan za srpsku privredu

Banjac je ocenio da je MOL od izuzetnog značaja za privredu Srbije i da je veoma bitno da dođe na naše tržište.

Istakao je da i Rusija i Mađarska imaju svoje pregovaračke motive kada je reč o kupovini NIS-a.

''Ruska strana će da insistira na višoj ceni, na tome šta će biti za šest meseci, kakva će biti pozicija MOL-a na tržištu ovde u Srbiji. S druge strane, Mađari mogu da kažu - ali vi ste sad pod sankcijama, vi ne radite. Pa u tom smislu svako ima neku svoju pregovaračku poziciju'', dodao je on.

Rafinerija može da počne da radi za nedelju dana

Na pitanje koliko dana je potrebno da sa radom krene Rafinerija, odgovorio je da je potrebno oko nedelju dana.

''Nije to neki tehnološki zahtevan proces'', dodao je on.

Ocenio je da je potrošnja nafte u Srbiji oko 3,7 miliona tona godišnje, a ukupni kapacitet MOL je četiri do pet puta veći, ali da bez rafinerije u Pančevu on ne može da zadovolji potrebe Srbije i delom Bosne i Hercegovine.

"To bi učinilo MOL velikim naftnim igračem na evropskom tržištu"

Urednica portala ''Energija Balkana'' Jelica Putniković rekla je da će MOL moći u Rafineriji u Pančevu da prerađuje 23 miliona tona sirove nafte godišnje i ocenila da bi to učinilo MOL velikim naftnim igračem na evropskom tržištu.

Šta dobija država ako kupi 5 odsto ruskih akcija u NIS-u?

Kako je Putniković navela, pitanje je koliko bi Srbija dobila kao država kada bi MOL odlučio da proda pet odsto akcija NIS.

''Neki ljudi koji se razumeju u akcije kažu da bi zapravo bila mnogo efikasnija ona čuvena zlatna akcija koju mi nemamo, pa da možemo da blokiramo neke odluke. Ta trećina vlasništva može u nekim situacijama da bude ključna, ali ne mora da bude za buduće poslovanje NIS-a. To je sada pitanje koliko bismo mi dobili kao Srbija, kao država, ako bi MOL hteo da nam proda pet odsto akcije'', navela je Putniković.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je NIS-u 31. decembra posebnu licencu kojom se toj kompaniji ponovo omogućava obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom 2026. godine.

NIS je juče ugovorio uvoz prvih količina sirove nafte preko Jadranskog naftovoda (JANAF) za potrebe pančevačke rafinerije, što će omogućiti ponovni početak proizvodnje u Rafineriji nafte Pančevo, i objavio da se očekuje da prve količine budu isporučene tokom naredne nedelje.

"Očekuje se da prve količine sirove nafte budu isporučene u Rafineriju nafte Pančevo tokom naredne nedelje, dok kompanija planira uvoz i dodatnih količina sirove nafte", saopštio je NIS.