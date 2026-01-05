Slušaj vest

Predstavnici mađarskog MOL-a stigli su u Srbiju i započeli dubinsku analizu poslovanja Naftne industrije Srbije (due diligence).
Predstavnici MOL-a su, kao što je bilo i planirano, započeli obilazak ključnih kapaciteta NIS-a.

Mađari od jutros obilaze pumpe NIS-a, a počeli su od severa zemlje, to jest od Subotice, a očekuje se njihov dolazak i u Rafineriju i Petrohemiju.

Očekuje se da predstavnici MOL-a borave u Srbiju narednih nekoliko dana.

Mađari će izvršiti monitoring celokupnog poslovanja NIS-a, što je, inače, uobičajen proces kada se kupuju naftne kompanije.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je kompaniji NIS 31. decembra posebnu licencu kojom se kompaniji ponovo omogućava obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom 2026. godine.

Biznis Kurir/ Telegraf.rs

Ne propustiteInfoBizMOL ZAOKRUŽUJE PRSTEN OKO BALKANA: Šta ulazak Mađara znači za Pančevo i cene goriva?
MOL NIS Rafinerija Pančevo
InfoBizVUČIĆ OTKRIO KADA RAFINERIJA POČINJE SA RADOM: Imaćemo i struje i gasa i naftnih derivata i svega, ljudi ne moraju da brinu
WhatsApp Image 2026-01-04 at 11.31.02 (1).jpeg
InfoBizMađarski MOL stiže u NIS: Od ponedeljka detaljno upoznavanje sa poslovanjem - evo šta to može da znači za rad rafinerije u Pančevu
Nis Dogovor.jpg
InfoBizLavovska borba države za NIS dala rezultate: Kreće uvoz sirove nafte, rafinerija počinje da radi
Nis rafinerija