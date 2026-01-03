Slušaj vest

Izdavanje operativne licence Naftnoj industriji Srbije 31. decembra prošle godine od strane Ministarstva finansija SAD, toj kompaniji omogućava normalno poslovanje zaključno sa 23. januarom, što, prema rečima sagovornika Kurira, znači normalan dotok sirove nafte Janafom, početak rada Rafinerije u Pančevu, kao i nesmetano odvijanje svih novčanih transakcija neophodnih za poslovanje.

Osim toga, posebna licenca omogućava NIS-u i njegovim zavisnim društvima realizaciju ugovora i drugih sporazuma, uključujući ponovno pokretanje rafinerijske prerade, uvoz sirove nafte i obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje.

Prof. dr Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, ističe za Kurir da je očekivao ovakav ishod, s obzirom na to da je država u razgovorima i s ruskom i američkom stranom ozbiljno radila na rešavanju problema u vezi s NIS-om.

Puna normalizacija

- Ovo znači da NIS sad može da prerađuje sirovu naftu koja sad ponovo stiže Janafom. Prvo kreće oko 85.000 tona, a kasnije će biti dovučena druga količina. Do 23. januara imamo mogućnost da se pripremimo dok se ne nađe kupac za ruski udeo u NIS-u. Nije lako naći kupca za toliku kompaniju i zadovoljiti sve interese. Sad smo dobili prostor od mesec-dva dana da možemo da očekujemo pozitivno rešenje o prodaji, a vidimo da se uveliko pregovara i s MOL-om i sa jednom firmom iz Abu Dabija. Ovo može da se reši samo poštujući rusku imovinu i američke odluke - kaže Deđanski i dodaje da sad treba da molimo i jedne i druge da taj posao privedu kraju.

On smatra da, ukoliko pregovori o prodaji NIS-a do 23. januara uđu u završnu fazu, možemo očekivati da SAD produže operativnu licencu NIS-u do 24. marta 2026, do kad važi i licenca koju je OFAC izdao akcionarima NIS-a i zainteresovanim stranama za pregovore o promenama u vlasničkoj strukturi te kompanije.

MILAN RAKIĆ: SNABDEVANJE NORMALNO Milan Rakić iz Udruženja privatnih benzinskih pumpi ističe za Kurir da je tržište naftnih derivata u Srbiji i dosad funkcionisalo bez problema i bilo dobro snabdeveno.

- Izdavanje licence NIS-u znači da će u Srbiji početi rafinerijska prerada sirove nafte, ali građani treba da znaju da to neće doneti nikakvo smanjenje cena naftnih derivata na pumpama. Na tržištu nema nestašice i neće je ni biti jer snabdevanje tržišta naftnim derivatima nije bio problem. U Srbiju dnevno može vodenim putem da se uveze i distribuira šest barži, odnosno 42 barže nedeljno, od kojih svaka može da dovuče između 1.000 i 1.200 tona naftnih derivata - ističe Rakić.

- Ako se i ne završi preuzimanje ruskog udela u NIS-u do 23. januara, da li će mu licenca za rad biti produžena, zavisi da li će pregovori ući u završnu fazu. Siguran sa da budući kupac, osim što razgovara s Rusima o ceni i uslovima, razgovara i sa SAD da Vašington odobri kupovinu. Ako to uđe u završnu fazu, onda možemo očekivati da se pregovori završe do 24. marta - zaključuje Deđanski.

Sankcije koje je Ministarstvo finansija SAD prethodno uvelo prema NIS-u stupile su na snagu u punom obimu 9. oktobra 2025, a izdavanje operativne licence za normalan rad te kompanije do 23. januara 2026, prema rečima predsednika Srbije Aleksandra Vučića, dobra je vest.

- Sve je to uslovno, ali sve je to dobra vest koja je stigla iz Vašingtona o odobravanju operativne licence za rad NIS-a. Sad NIS može da dopremi i plati sirovu naftu preko Janafa, i verujem da će već 5. januara to iskoristiti. Odmah će tada da krene prvih 85.000 tona, a posle toga mogu da naruče još jedan tanker od 140.000 tona - rekao je Vučić.

On je istakao da je u Srbiji u međuvremenu proizvedeno 100.000 tona domaće nafte.

- Probleme nam je napravilo što rafinerija nije radila. Očekujem punu normalizaciju tamo oko 17. januara - rekao je predsednik Vučić.

Najbolja vest

Ovim povodom oglasila se i ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

- Produžetak licence znači da će Rafinerija u Pančevu posle 36 dana moći da nastavi s radom - napisala je ona na Instagramu.

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović poručila je da produžetak licence NIS-u predstavlja najbolju vest s kojom smo ušli u novu godinu.