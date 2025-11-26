Slušaj vest

Srbija ulazi u završnu trku sa vremenom – predsednik Aleksandar Vučić upozorava da svaki sat danas odlučuje da li će NIS dobiti licencu za rad.

Rafinerija u Pančevu već radi u minimalnom režimu i, ukoliko dozvola ne stigne, potpuno zaustavljanje proizvodnje moglo bi uslediti za samo tri dana, što bi dovelo do trošenja rezervi, pritiska na tržište i ozbiljnih posledica po ekonomiju, banke i platne tokove. Vučić poručuje da Srbija lobira i pokušava sve moguće mere, dok rok ističe.

O ovoj temi govorili su gosti Kurir televizije: prof. dr Mihajlo Rabrenović, Stručnjak za državnu upravu, Miodrag Kapor, stručnjak za energetiku i profr. dr Aleksandra Tomić, član predsedništva Srpske Napredne Stranke.

Aleksandra Tomić Foto: Kurir Televizija

- Predsednik Vučić je još od uvođenja sankcija nagoveštavao da može doći do ovakvih scenarija i niko nije verovao u to, mislili su da će se desiti same od sebe. Kada su u pitanju velike sile, one se ponašaju suverenistički i došli smo do toga da je ruska strana izrazila volju izlaska iz vlasništva. Ti razgovori ne mogu preko noći da se završe i mi smo svi svesni toga. Predsednik Vučić je izašao i branio interese naše države, ali svojim integritetom je položio garancije OFAC-u, da za 50 dana dobijemo tu operativnu dozvolu sa kojom ćemo moći da radimo: da nećemo uzimati naftu i da ćemo ispoštovati taj deo. Današnja poseta ministra spoljnih poslova Mađarske Sijarta je od velike važnosti - kaže Tomić i dodaje:

- Mi sada iz javnosti saznajemo da su jedne od opcija Ujedinjeni Arapski Emirati sa kojima pregovara ruska strana. Administracija SAD-a dozvolila je Orbanu da nastavi izgradnju nuklearne elektrane koja je ruskog porekla. Mađarska je ipak uspela da nađe balans između ruske i američke strane. Mi sada čekamo da istekne taj rok i nadamo se da ćemo dobiti tu licencu. Nikada nije to kraj dok se ne potpiše. Zato uvek moramo da budemo oprezni. Nama je najveći problem bio što smo mi poklonili naše nacionalno blago i to je bio zločin protiv budućnosti svoje dece i Srbije. U jednom trenutku ste vi uvek kao manjinska zemlja u problemu.

Cene na pumpama

Miodrag Kapor Foto: Kurir Televizija

Vučić je dodao da će Srbija čekati još 50 dana da Rusija pronađe kupca za NIS, a ako se to ne dogodi do tada, uvešće svoju upravu u tu kompaniju. Kaže da nakon tih 50 dana nemamo izbora, već moramo da uvedemo svoju upravu. Kapor kaže da još kao društvo nismo zavisni od fosilnih goriva i naftnih derivata:

- Država može svojom akciznom politikom da utiče na cene naftnih derivata kod potrošača, ali to znači mali priliv u budžet. Pitanje je koliko je država sposobna za to. Ova situacija treba da se reši i to je politika koja je i nasleđena i nastavljena preko 4 stuba spoljne politike. To je vrlo dobro da vi imate dobre odnose sa velikim silama, ali se od početka trebalo razmišljati da može doći do toga da se one sukobe - kaže Kapor i dodaje:

- Mi smo ipak okruženi NATO savezom i Evropskom unijom. Ako vrednosno nismo na njihovoj strani, onda se moramo boriti za naše vrednosti. Mislim da imamo sreće što živimo na kontinentu koji ima tradiciju ličnih sloboda. Treba da prihvatimo tu priliku koja nam se pruža i da prihvatimo neke odluke koje smo možda trebali ranije da donesemo.

Položaj zaposlenih u Rafineriji

Rafinerija je počela pripremu obustave rada. Dosta vremena bi bilo portrebno i da se rafinerija ponovo pokrene ukoliko dođe do potpune obustave. Rabrenović kaže da nema više sirovina, sirofe nafte koja je neophodna za proizvodnju:

Mihajlo Rabrenović Foto: Kurir Televizija

- Šteta je velika zato što u strategiji vertikalne integracije, kada se izuzme jedna od faza proizvodnje, mi tu vrednost koju proizvodi rafinerija prenosimo nekom drugom time što ćemo da kupujemo sirovu naftu. Jako je teško i izazovno dovesti te količine. Dovodi se u pitanje položaj zaposlenih i njihovih porodica, tako da ulazimo u vrlo neprijatnu i tešku situaciju za 50.000 naših građana - kaže Rabrenović i dodaje:

- Šalje se jedna vrlo loša slika u svet, sve ono što smo radili godinama pada u vodu jer izgledamo kao zemlja koja ne može da obezbedi jednu vrstu osnovne sigurnosti stranim investitorima. Sada trošimo poslednje rezerve koje su nam na raspolaganju. Ruska strana treba da iznedri rešenje ili da bez ljutnje prihvati to da je potrebno da mi preuzmemo sve one mere koje su nam na raspolaganju. Voleo bih da se to prijateljstvo naših naroda očuva.

Sekundarne sankcije

Odbijanje produženja licence za rad bi moglo dovesti do sekundarnih sankcija prof dr Vladimir Vasić bankar i konsultant govorio je o tome šta ako do njih dođe:

Vladimir Vasić Foto: Kurir Televizija

- Primarne su već uvedene protiv jednog entiteta koji posluje u Srbiji. NIS je vrlo bitan činilac u Srbiji i zbog toga nastaje ovoliko pitanja i nedoumica oko njega. NBS kaže da ukoliko dođe do sekundarnih sankcija, imaće uticaja na finansijsku stabilnost i na ekonomiju Republike Srbije. Tako da će oni morati da prekinu svu komunikaciju sa NIS-om, što otežava njihov položaj, ali štiti interese svih nas. Moramo da radimo na obnovljivim izvorima energije. Sve je to nešto u šta moramo da incvestitamo upravo da bi smanjili uticaj.

