Slušaj vest

RAPEX sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti električnog trotineta te povlačenju istog iz prodaje.

Kako se navodi u obaveštenju tokom vožnje, cev koja povezuje upravljački mehanizam sa platformom za stajanje može se potpuno prelomiti. Vozač može izgubiti kontrolu i pasti na kolovoz, pri čemu može zadobiti povrede.

Ovaj električni trotinet može da razvije maksimalnu brziu od 20 km/hr a prodaje se putem interneta, naročito preko Amazona.

Foto: https://ec.europa.eu/

Podaci o proizvodu

Proizvod: Električni trotinet

Naziv: e.Gear eScooter EG 3178

Brend: TrekStor

Broj serije: EG31YFJA070...

Tip / broj modela: e.Gear eScooter EG 3178

Zemlja porekla: Nemačka