Ako imate ovaj prozivod, odmah prestanite da ga koristite! Hitno se povlači iz prodaje, kompanija upozorava na veliku opasnost od povreda
RAPEX sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti električnog trotineta te povlačenju istog iz prodaje.
Kako se navodi u obaveštenju tokom vožnje, cev koja povezuje upravljački mehanizam sa platformom za stajanje može se potpuno prelomiti. Vozač može izgubiti kontrolu i pasti na kolovoz, pri čemu može zadobiti povrede.
Ovaj električni trotinet može da razvije maksimalnu brziu od 20 km/hr a prodaje se putem interneta, naročito preko Amazona.
Podaci o proizvodu
Proizvod: Električni trotinet
Naziv: e.Gear eScooter EG 3178
Brend: TrekStor
Broj serije: EG31YFJA070...
Tip / broj modela: e.Gear eScooter EG 3178
Zemlja porekla: Nemačka
