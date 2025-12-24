Slušaj vest

Nemačka kompanija Dog’s Nature GmbH, proizvođač hrane za kućne ljubimce, povukla je sa tržišta pseće poslastice brenda Lucky Dog nakon što je u njima otkrivena bakterija salmonela. Konzumiranje ovih proizvoda kod pasa može dovesti do dijareje, povišene telesne temperature i povraćanja, dok postoji i mogućnost prenosa infekcije na ljude putem kontakta sa kontaminiranom hranom.

Sporni proizvodi bili su u prodaji u diskontnim marketima Penny širom Nemačke i ne smeju se davati psima. Kupcima je omogućeno da proizvode vrate u bilo koju Penny prodavnicu, bez obzira na to da li poseduju fiskalni račun, uz povraćaj novca.

Proizvodi obuhvaćeni povlačenjem

1. Lucky Dog Premium pileći vratovi

Pakovanje: 100 g

Rok upotrebe: 07/2027

Broj serije: O-196-25H1

Proizvođač: Dog’s Nature GmbH

2. Lucky Dog Premium pileći vratovi

Pakovanje: 100 g

Rok upotrebe: 09/2027

Broj serije: O-247-25H1

Proizvođač: Dog’s Nature GmbH

Podaci o roku upotrebe i broju serije nalaze se na donjoj strani pakovanja.

Zdravstveno upozorenje

Iako se psi često smatraju otpornim na salmonelu, infekcija kod njih može izazvati proliv, povišenu temperaturu i povraćanje, a u retkim slučajevima i ozbiljnije zdravstvene komplikacije.

Rizik postoji i za ljude, jer do zaraze može doći usled unakrsne kontaminacije, na primer, putem prljavih ruku, kuhinjskih površina ili posuda za hranu, na šta upozoravaju nemački mediji.