Povlači se hrana za pse zbog prisustva salmonele: Čak i ljudi mogu dobiti infekciju, povrat novca moguć i bez računa
Nemačka kompanija Dog’s Nature GmbH, proizvođač hrane za kućne ljubimce, povukla je sa tržišta pseće poslastice brenda Lucky Dog nakon što je u njima otkrivena bakterija salmonela. Konzumiranje ovih proizvoda kod pasa može dovesti do dijareje, povišene telesne temperature i povraćanja, dok postoji i mogućnost prenosa infekcije na ljude putem kontakta sa kontaminiranom hranom.
Sporni proizvodi bili su u prodaji u diskontnim marketima Penny širom Nemačke i ne smeju se davati psima. Kupcima je omogućeno da proizvode vrate u bilo koju Penny prodavnicu, bez obzira na to da li poseduju fiskalni račun, uz povraćaj novca.
Proizvodi obuhvaćeni povlačenjem
1. Lucky Dog Premium pileći vratovi
Pakovanje: 100 g
Rok upotrebe: 07/2027
Broj serije: O-196-25H1
Proizvođač: Dog’s Nature GmbH
2. Lucky Dog Premium pileći vratovi
Pakovanje: 100 g
Rok upotrebe: 09/2027
Broj serije: O-247-25H1
Proizvođač: Dog’s Nature GmbH
Podaci o roku upotrebe i broju serije nalaze se na donjoj strani pakovanja.
Zdravstveno upozorenje
Iako se psi često smatraju otpornim na salmonelu, infekcija kod njih može izazvati proliv, povišenu temperaturu i povraćanje, a u retkim slučajevima i ozbiljnije zdravstvene komplikacije.
Rizik postoji i za ljude, jer do zaraze može doći usled unakrsne kontaminacije, na primer, putem prljavih ruku, kuhinjskih površina ili posuda za hranu, na šta upozoravaju nemački mediji.
Biznis Kurir/Telegraf Biznis