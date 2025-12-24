Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da su Ministarstvo energetike, Ministarstvo spoljnih poslova i predsednik Srbije Aleksandar Vučić ove godine vodili intenzivnu diplomatsku borbu i izborili čak osam produženja licence za rad Naftnoj industriji Srbije (NIS) i da će nastaviti da vode diplomatske razgovore da se nađe prihvatljivo rešenje.

- To pre svega radi Naftna industrija Srbije sa svojim većinskim vlasnikom Gaspromnjeftom, da se nađe zadovoljavajuće rešenje da bi se stvorili uslovi da se američke sankcije skinu. Da li će u tome uspeti, videćemo. Mi im naravno želimo sreću i tu smo da saslušamo, da čujemo i da shvatimo koji su rokovi pred nama da bi uspeli da obezbedimo dovoljno evrodizela i benzina i svih energenata koji su nam potrebni da bi imali stabilno i sigurno snabdevanje naših građana i naše države - rekla je ona na panelu "Energetska bezbednost Srbije u doba geopolitičkih turbulencija" u okviru Ambasadorske konferencije koju je organizovalo Ministarstvo spoljnih poslova.

Istakla je da Srbija mora osigurati svoju energetsku sigurnost i bezbednost i da očekuje u nedeljama koje su pred nama i konačno razrešenje ovog pitanja.

Navela je da se nada da će ono biti takvo da ćemo uspeti da budemo fer i lojalni partneri, oni koji pokazuju da bilo koji investitor koji dolazi u ovu zemlju može da se oseća sigurno.

- I da nećemo biti deo onih zemalja koje su otimale nečiju imovinu, već ćemo se ponašati odgovorno i donositi takve odluke koje će pre svega zaštititi nas i naše interese, ali onda i zaštititi investitore u našoj zemlji - rekla je ministarka.

Ocenila je da snabdevanje energentima prvorazredno bezbednosno pitanje, jer omogućava ostvarivanje drugih nacionalnih interesa i da je energetska bezbednost zapravo ključno pitanje nacionalne bezbednosti.

- Tako je i sa našom zemljom. U vremenu globalnih zaoštravanja, kriza i prestrojavanja, geopolitički puls se najbolje opipava upravo na energetskim pitanjima. Nema oblasti koja trenutno pokazuje bolje kako se pomeraju geopolitički odnosi, snage, prijateljstva, interesi, ali i odmeravanje budućih snaga nego što je to polje energetike. To se vidi naravno i na primeru naše zemlje, koja je ne svojom krivicom dovedena u veoma tešku situaciju, a to je da dva i po meseca zapravo skoro nemamo snabdevanje sirovom naftom zbog američkih sankcija ruskoj kompaniji koja upravlja određenim asetima u našoj zemlji - naglasila je ona.