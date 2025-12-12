Slušaj vest

U Vladi Srbije počeo je sastanak ministarke rudarstva i energetike Dubravke Đedović Handanović sa ministarkom energetike, rudarstva i mineralnih resursa Severne Makedonije Sanjom Božinovski, a jedna od tema biće izgradnja gasnog interkonektora Srbija - Severna Makedonija.

O tome će se razgovarati i na sastanku radne grupe za izgradnju interkonektora između dve zemlje, nakon čega je planirano obraćanje medijima.

Izgradnjom ovog gasovoda omogućiće se dalje povezivanje sa Južnim gasnim koridorom, kao i prenos gasa od Grčke, preko Severne Makedonije do Srbije i dalje ka Evropi.

Kako je ranije rekla ministarka Đedović, usvojen je prostorni plan za gasnu interkonekciju Srbija - Severna Makedonija, a u okviru tehničke pomoći Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) urađena je Studija izvodljivosti sa analizom isplativosti i Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za gasni interkonektor na teritoriji Srbije i Severne Makedonije.

Biznis Kurir/Telegraf

