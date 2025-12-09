Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović treba da predstavlja primer svim ženama! Radila je maltene do samog porođaja, a sada stiže da se posveti svojoj bebi, ali i da obavlja sve radne zadatke uključujući i aktivno učešće u rešavanju gorućeg problema oko NIS-a.

Podsetimo, ministarka Đedović Handanović dobila je ćerku sa kompozitorom Damirom Handanović u septembru, samo tri nedelje kasnije vratila se na posao. Inače, to joj je treće dete. Pritom, u novembru je proslavila 47. rođendan.

Upitana koja su joj tri prioriteta u 2026. godini, osim da usreći bebu, ona je rekla:

"Hvala na pitanju. Osim da beba bude srećna, iako je izazov sa spavanjem već veoma visok, plus izazov sa hranjenjem, ali snaći ću se".

Kako je dodala, prvi prioritet je ukidanje sankcija NIS-u.

"To je nešto što moramo uskoro da postignemo kako bi rafinerija nastavila da radi".

Drugi je, kako kaže, da se diverzifikujemo i završimo naše projekte za gasne interkonekcije sa Severnom Makedonijom i Rumunijom što je veoma važno da bismo obezbedili više opcija za naš gasni sektor u budućnosti.

"A treći je da završimo investicije u sektor električne energije što će nam omogućiti više skladišta energije i više reverzibilnih elektrana u državnom vlasništvu. Mislim na veliki solarni projekat od 1.000 megavata i reverzibilnu hidroelektranu Bistrica".