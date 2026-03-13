Slušaj vest

Narodna banka Srbije će od 16. do 20. marta brojnim aktivnostima namenjenim mladima svih uzrasta obeležiti Svetsku nedelju novca (Global Money Week – GMW), koja se, na inicijativu Međunarodnog pokreta za finansijsku edukaciju dece i omladine, obeležava svake godine u celom svetu.

U sklopu ovogodišnjeg programa, izložbeno-edukativni prostor posetiće: gimnazijalci iz Gnjilana, učenici Medicinske škole iz Raniluga, učenici Stručne škole "Sveti Sava” iz Bujanovca, studenti Ekonomskog i FEFA fakulteta, kao i učenici trećeg i četvrtog razreda Međunarodne osnovne škole u Beogradu.

U okviru posete izložbeno-edukativnom prostoru Narodne banke Srbije u Ulici kralja Petra 12, predviđeno je stručno predstavljanje osnovne izložbene postavke "Novac na tlu Srbije od najranije pojave do danas”, na kojoj su hronološki predstavljeni odabrani primerci iz numizmatičke zbirke Narodne banke Srbije, kao i tematska izložba "Kovani novac Srbije” o procesu izrade kovanog novca od idejnog rešenja do realizacije.

Programom je obuhvaćena i realizacija radionica "Sveti Sava u monetarnoj istoriji Srbije” i "Falsifikati” na ekonomskim fakultetima u Nišu i Beogradu. U sklopu saradnje sa Univerzitetom Metropolitan planirano je pripremno predavanje za takmičenje "Moja novčanica”.

Svetska nedelja novca predstavlja globalnu akciju čiji su ciljevi edukacija dece i omladine o novcu, štednji, preduzetništvu i srodnim temama putem zabavnih i interaktivnih aktivnosti. Aktivnosti u okviru Svetske nedelje novca organizuju škole, univerziteti, ministarstva, centralne banke i druge finansijske i obrazovne institucije širom sveta.