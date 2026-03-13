Ovo je godina Electric Purple energije: IQOS ILUMA i pokreće talas globalnih experienca
Beograd, 12. mart 2026. - IQOS, broj 1 sistem za zagrevanje duvana na svetu, predstavio je u Srbiji novu nijansu svog najnaprednijeg uređaja IQOS ILUMA i – Electric Purple. Nova boja, nadahnuta radoznalošću i žarom istraživanja, lansirana je na spektakularnom događaju održanom u Hangaru 3 u Luci Beograd, gde su se okupili predstavnici medija, partneri i članovi IQOS zajednice kako bi prvi doživeli „mesto gde snovi postaju stvarnost“.
IQOS ILUMA i Electric Purple predstavlja više od nove nijanse. To je poziv punoletnim pušačima i punoletnim korisnicima nikotinskih proizvoda da zakorače izvan uobičajenog i otvore se za živopisna, neočekivana iskustva. Ona simbolizuje energiju koja povezuje ljude, mesta i ideje i predstavlja poziv na istraživanje novih mogućnosti, pridružujući se globalnoj zajednici više od 43 miliona punoletnih korisnika koji su izabrali bolju alternativu cigaretama.
„U IQOS-u verujemo da nas konstantna radoznalost pokreće da pomeramo granice inovacija kako bismo ubrzali put ka svetu bez duvanskog dima. To je ono što nas definiše“, kaže Alina Frincu, direktorka kategorije bezdimnih proizvoda za jugoistočnu Evropu u kompaniji Philip Morris International (PMI).
Ovaj duh radoznalosti oblikuje brend koji neprestano menja pravila igre – bilo kroz inovativne proizvode ili superiorno korisničko iskustvo.
U sklopu beogradskog događaja, IQOS je predstavio i globalnu inicijativu Electric Dreams – pet posebno osmišljenih, jedinstvenih iskustava koja su publici prvi put približena kroz pažljivo kreiranu atmosferu i ekskluzivne sadržaje inspirisane Electric Dreams univerzumom, omogućavajući gostima da već na samom događaju osete duh svakog od „snova“.
Reč je o seriji od pet neponovljivih, posebno kreiranih iskustava koja obuhvataju muziku, umetnost, kulturu i pokret. Od jedinstvenog doživljaja na mestu gde se grad susreće sa okeanom u Portugalu do trenutka kada pećina „zapeva“ u Sloveniji, svaki od ovih snova predstavlja poziv da se zakorači u priču i postane deo nečega potpuno drugačijeg i intenzivnog. Electric Dreams je osmišljen da radoznalost pretvori u nezaboravne uspomene i priče koje se dele.
Alina Frincu dodaje: „Inicijativom IQOS ILUMA i Electric Dreams, ohrabrujemo punoletne korisnike nikotinskih proizvoda da prigrle snove koji pulsiraju energijom. Electric Dreams poziva punoletne pušače da istraže električnu dimenziju radoznalosti, započnu nove avanture, ostvare snažnije veze i, na kraju, postanu svesni boljih alternativa cigaretama, kao što je IQOS.“
Punoletni pušači i korisnici nikotinskih proizvoda koji žele dodatne informacije bezdimnim alternativama nastavku pušenja cigareta mogu ih pronaći na IQOS sajtu.
*IQOS nije proizvod bez rizika i oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne.
Promo