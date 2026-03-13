Beograd, 12. mart 2026. - IQOS, broj 1 sistem za zagrevanje duvana na svetu, predstavio je u Srbiji novu nijansu svog najnaprednijeg uređaja IQOS ILUMA i – Electric Purple. Nova boja, nadahnuta radoznalošću i žarom istraživanja, lansirana je na spektakularnom događaju održanom u Hangaru 3 u Luci Beograd, gde su se okupili predstavnici medija, partneri i članovi IQOS zajednice kako bi prvi doživeli „mesto gde snovi postaju stvarnost“.

IQOS ILUMA i Electric Purple predstavlja više od nove nijanse. To je poziv punoletnim pušačima i punoletnim korisnicima nikotinskih proizvoda da zakorače izvan uobičajenog i otvore se za živopisna, neočekivana iskustva. Ona simbolizuje energiju koja povezuje ljude, mesta i ideje i predstavlja poziv na istraživanje novih mogućnosti, pridružujući se globalnoj zajednici više od 43 miliona punoletnih korisnika koji su izabrali bolju alternativu cigaretama.

„U IQOS-u verujemo da nas konstantna radoznalost pokreće da pomeramo granice inovacija kako bismo ubrzali put ka svetu bez duvanskog dima. To je ono što nas definiše“, kaže Alina Frincu, direktorka kategorije bezdimnih proizvoda za jugoistočnu Evropu u kompaniji Philip Morris International (PMI).

Ovaj duh radoznalosti oblikuje brend koji neprestano menja pravila igre – bilo kroz inovativne proizvode ili superiorno korisničko iskustvo.