Produženje sukoba na Bliskom istoku ili njegova dalja eskalacija mogli bi da utiču na rast cena nekretnina, pre svega zbog mogućeg talasa migracija i povećane potražnje za stanovima za izdavanje, upozoravaju stručnjaci.

Nakon burne 2022. godine, kada su cene zakupa naglo skočile, tržište se u poslednje vreme stabilizovalo. Ipak, najnovija dešavanja na globalnom nivou nagoveštavaju da bi ponovo moglo doći do promena, navodi portal 4zida.

Prema njihovim navodima, nezahvalno je davati precizne prognoze jer će sve zavisiti od toga koliko će trajati sukob na Bliskom istoku.

Ukoliko se konflikt uskoro okonča, može se očekivati nastavak stabilizacije tržišta. Međutim, ako se sukob produži ili dodatno eskalira, to bi moglo dovesti do rasta cena zakupa, naročito u slučaju nove migrantske krize i veće potražnje za iznajmljivanjem stanova.

Od početka rata u Ukrajini mnogi su u Beogradu i drugim gradovima Srbije u visokim cenama zakupa prepoznali priliku za investiranje u kupovinu stanova namenjenih izdavanju. To je, između ostalog, povećalo ponudu nekretnina na tržištu, dok je potražnja u međuvremenu opala.

Veća ponuda dovela je do snažnije konkurencije među vlasnicima stanova, što je u određenoj meri uticalo i na pad cena kirija.

Visina mesečne kirije zavisi od više faktora, među kojima su veličina stana, lokacija i nivo opremljenosti.

Najviše cene postižu stanovi u novogradnji, kao i renovirani stanovi u starijim zgradama. Zbog toga su centralne gradske opštine, poput Starog Grada, Savskog venca i Vračara, znatno skuplje u poređenju sa delovima grada kao što su Čukarica, Novi Beograd ili Zemun.

Povoljniji stanovi mogu se pronaći na levoj obali Dunava, kao i u Mirijevu, Kumodražu i Rakovici.

U centru Beograda najveća potražnja je za manjim stanovima. Na portalu 4zida trenutno se oglašavaju nekretnine sa cenama od oko 460 do više od 1.000 evra mesečno.

Najpovoljnije su garsonjere u starijoj gradnji u Bulevaru despota Stefana, koje se mogu naći i za manje od 500 evra. U novogradnji, međutim, gotovo da nema stanova u ponudi na Dorćolu i u užem centru grada sa cenom ispod 700 evra.

Garsonjera u Skender Begovoj ulici izdaje se za 730 evra mesečno, dok su najskuplji luksuzno opremljeni mali stanovi na Novom Dorćolu, čija cena dostiže oko 1.000 evra. Pored blizine brojnih gradskih sadržaja, ovaj kompleks ima i spa za stanare.

U Beogradu na vodi ponuda malih stanova je ograničena. Retke garsonjere koje su dostupne, poput jedne od 29 kvadrata u Bulevaru Vudroa Vilsona, izdaju se za oko 1.050 evra mesečno.

U ponudi je i luksuzno opremljen studio od 33 kvadratna metra u modernoj novogradnji sa tri lifta i recepcijom, na sedmom spratu, a sa garažnim mestom kirija iznosi 900 evra.

Područje oko Vukovog spomenika nešto je pristupačnije. U Dalmatinskoj ulici stan od 25 kvadrata izdaje se za 600 evra, u ulici Laze Dokića stan od 35 kvadrata košta 500 evra, dok se garsonjera od 20 kvadrata u Ruzveltovoj izdaje za 400 evra mesečno.

Kada je reč o beogradskim naseljima van centra, cene kirija počinju od oko 200 evra mesečno.

U naselju Braće Jerković, u Zaplanjskoj ulici, stan od 34 kvadrata izdaje se za 320 evra. U Mirijevu stan u kući od 25 kvadrata košta 350 evra, koliko i garsonjera od 28 kvadrata u ulici Rudi Čajavec, dok se stan od 42 kvadrata u ulici Matice srpske u starijoj zgradi izdaje za 300 evra.

Garsonjera na Kanarevom brdu od 18 kvadrata može se iznajmiti za 200 evra, dok je za stan veći za desetak kvadrata u istom naselju potrebno izdvojiti oko 300 evra mesečno.

U Krnjači se jednosoban stan od 27 kvadrata izdaje za 280 evra, uz obezbeđeno parking mesto. Stan od 40 kvadrata u istom naselju košta 350 evra mesečno, a uz njega dolazi i parking u dvorištu zgrade.

Kada je reč o drugim gradovima u Srbiji, cene zakupa su značajno niže nego u Beogradu.

Tako se, na primer, za cenu prosečne garsonjere u Beogradu može iznajmiti jednoiposoban stan u Subotici. U ovom gradu na severu zemlje mesečna kirija za garsonjere i jednosobne stanove u proseku iznosi između 180 i 220 evra, dok je najam dvosobnog stana oko 320 evra.

Znatno niže cene zakupa beleže se i u Nišu i Kragujevcu, ali i u Novom Sadu, iako se u tom gradu one sve više približavaju beogradskim.

Garsonjera u Novom Sadu u proseku se može iznajmiti za oko 290 evra.

Razlika u ceni je veća kod dvosobnih i većih stanova, jer se u Novom Sadu takva nekretnina u proseku može pronaći za oko 470 evra mesečno, što je oko 300 evra manje nego u Beogradu.

U Nišu i Kragujevcu cena zakupa dvosobnih stanova približno je upola niža nego u Beogradu.

Mesečna kirija u tim gradovima u proseku se kreće između 260 i 550 evra.