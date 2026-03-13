Slušaj vest

Saopštenje ministarke Jagode Lazarević prenosimo u celosti:

- S obzirom na to da je novinar srpskog izdanja magazina Forbes danas objavio tekst u kome, očigledno uznemiren mojim odgovorom njegovom kolegi iz Albanije, navodi da sam napravila „gaf i da sam netačno informisala javnost“, želim da pojasnim jedan deo svoje izjave — isključivo zbog preciznosti informacija.

Nisam napravila nikakav gaf, niti treba, kako mi je sugerisao novinar Forbes magazina, da proveravam sajt Biroa za izložbe i odeljak u kom su „države članice“. Budući da sam sedam godina bila delegat Srbije u ovoj organizaciji, verujem da će i novinar Forbesa dopustiti mogućnost da o toj temi znam ponešto.

Foto: MUST

Zato ću samo precizirati svoju izjavu.

Kada sam rekla da Kosovo nije član BIE, mislila sam na punopravne članice — države koje su članice u punom kapacitetu, sa pravom glasa i učešćem u odlučivanju. Kosovo to nije. Kosovo nije punopravna članica u BIE, nema pravo glasa — jer nema stolicu u Ujedinjenim nacijama.

Verujem da je sada ta razlika jasna i precizno objašnjena.

Takođe, verujem da je novinar koji radi za srpsko izdanje jednog prestižnog svetskog magazina ovoga puta napravio sopstveni gaf. Ponekad, naime, nije dovoljno samo pogledati odeljak „Države članice“ na sajtu — korisno je znati i nešto više o sistemu i pravilima organizacije o kojoj pišete, naročito kada odlučite da podržite provokaciju.

I na kraju, ponoviću ono najvažnije, što sam i odgovorila na pitanje novinara iz Albanije:

Kosovo učestvuje na EXPO 2027 Beograd. Ne samo da učestvuje, već je i domaćin ove izložbe — kao neraskidivi deo Republike Srbije.