Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić boravio je danas u Sevojnu, gde je sa predsednicom gradske opštine Mirjanom Đurić i njenim saradnicima razgovarao o stanju i daljem unapređenju poljoprivredne proizvodnje u ovom kraju.

Ministar je istakao da država kontinuirano ulaže u razvoj poljoprivrede u ovom delu Srbije i podsetio da je samo kroz direktne podsticaje u 2025. godini poljoprivrednicima iz ovog kraja isplaćeno više od 16,5 miliona dinara za različite mere podrške.

Podrška se odnosi na osnovne podsticaje po hektaru, podsticaje za kvalitetna priplodna grla, tovno govedarstvo i pčelarstvo, čime država sistemski podržava različite grane poljoprivrede.

Glamočić je podsetio i da je u toku isplata podsticaja od 18.000 dinara po hektaru, što predstavlja najveći javni poziv u poljoprivredi, za koji je obezbeđeno 36 milijardi dinara. Do sada je po tom osnovu isplaćeno više od 10 milijardi dinara, a sredstva se poljoprivrednicima isplaćuju svakodnevno, bez čekanja na završetak javnog poziva.

Tokom razgovora pokrenuto je i pitanje podrške u nabavci mineralnog đubriva i opreme za plasteničku proizvodnju. Ministar je podsetio da je trenutno aktuelan javni poziv za kreditnu podršku poljoprivrednicima, koji je otvoren do 30. juna, kao i da kamatna stopa za nabavku mineralnog đubriva iznosi 0 odsto, što predstavlja direktnu podršku države u smanjenju troškova proizvodnje.

U programu učestvuje devet banaka, što omogućava poljoprivrednicima širom Srbije lakši pristup povoljnim sredstvima za finansiranje proizvodnje.

Kada je reč o investicijama u plastenike, ministar je najavio da će nabavka biti podržana kroz javni poziv za investicije u primarnu biljnu proizvodnju, uz povraćaj od 50 do 65 odsto vrednosti investicije, dok maksimalan iznos podrške može dostići 1.500.000 dinara. Prema Kalendaru javnih poziva, ova mera biće raspisana krajem godine, u periodu novembar–decembar.

Prema rečima predsednice gradske opštine Mirjane Đurić, za poljoprivrednike sa teritorije Sevojna od velikog značaja su podsticaji, mere podrške i povoljni krediti koje mogu da koriste za unapređenje proizvodnje.

Kako je navela, razgovaralo se i o programu uređenja atarskih puteva, što je veoma važno za funkcionisanje poljoprivrede u tom kraju.

Ona je istakla da je jedna od posebno značajnih tema razgovora bio i problem poplava, jer se prilikom porasta vodostaja reke Đetinje poljoprivredne površine u Sevojnu više puta nađu pod vodom. Zbog toga, kako je naglasila, od velikog je značaja inicijativa da se opštini Sevojno pomogne kroz regulaciju toka reke Đetinje. Kako je rečeno, radovi su započeti, a ministar Glamočić će ih sa predstavnicima gradske opštine Sevojno danas obići.

Đurić je izrazila uverenje da će realizacija tog projekta biti od velikog značaja za poljoprivredne proizvođače, posebno za one koji imaju zemljište uz reku, i zahvalila resornom ministarstvu na podršci i razumevanju za probleme sa kojima se poljoprivrednici suočavaju.

Ministar je poručio da će predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, Vlada Srbije i Ministarstvo poljoprivrede nastaviti da podržavaju investicije u poljoprivredu, kako bi proizvođači u užičkom kraju imali stabilne uslove za proizvodnju i sigurniju budućnost.

U gradskoj opštini Sevojno registrovano je skoro 600 poljoprivrednih gazdinstava, a poljoprivredna proizvodnja odvija se na skoro hiljadu hektara zemljišta. U ovom kraju posebno je razvijeno stočarstvo, pre svega uzgoj ovaca i koza, zatim svinja, živine i goveda, dok značajan potencijal ima i pčelarstvo sa više od hiljadu košnica.